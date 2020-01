PARAGON - Unglaubliche Kursexplosion

paragon GmbH & Co. KGaA - WKN: 555869 - ISIN: DE0005558696 - Kurs: 24,350 € (XETRA)

Mit dem Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange kam wie in der letzten Analyse PARAGON - Showdown steht an! beschrieben zu einer steilen Rallybewegung. Die Kernaussage war: "Viel attraktiver bleibt jedoch ein Ausbruchstrade. Klettert die Aktie nachhaltig über 15,80 EUR, könnte eine größere Erholung in Richtung 20,25 - 21,50 und später 26,50 - 28,00 und 39,00 - 40,00 EUR eingeleitet werden." Heute erreicht die Aktie im frühen Handel ein neues Rallyhoch bei 24,80 EUR.

Trendwende geschafft

Die Bodenbildung wurde mit der Rückkehr über 15,80 EUR abgeschlossen, die Aktie notiert jetzt wieder oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 und damit auf mittelfristig bullischem Terrain. Allerdings ist die Aktie kurzfristig auch schon deutlich überkauft. Pullbacks bis 20,25 - 21,50 oder 18,30 - 19,00 EUR wären ab jetzt möglich. Fraglich ist nur, ob vorher noch das Rallyziel bei 26,50 - 27,95 EUR erreicht wird. Oberhalb davon wäre Platz bis 39,00 - 40,00 EUR.

Exklusive Streams, innovative Widgets, spezielle Funktionen: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Kommt hingegen stärkerer Verkaufsdruck auf, wäre mit einem Rückfall unter 18,30 EUR per Tagesschluss ein tiefer Pullback bis 15,20 - 15,80 EUR möglich. Spätestens an diesem Ausbruchslevel sollten die Käufer wieder stehen. Unterhalb von 15 EUR entstehen per Tages- und Wochenschluss Verkaufssignale.

Auch interessant:

FRESENIUS MEDICAL CARE - Kaufwelle läuft

paragon AG Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)