Paramount Group gibt Dividende bekannt

Die amerikanische Paramount Group Inc. (ISIN: US69924R1086, NYSE: PGRE) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 10 US-Cents je Aktie an die Investoren aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Juli 2020 (Record date: 30. Juni 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 8,01 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,99 Prozent. Der Konzern mit Firmensitz in New York firmiert als REIT (Real Estate Investment Trust) und investiert vorwiegend in Immobilienprojekte in New York, Washington, D.C. oder San Francisco. Die Paramount Group entstand im Jahr 1978 durch den Erwerb des Gebäudes 1633 Broadway in New York durch den deutschen Unternehmer Werner Otto aus Hamburg. Der Börsengang erfolgte im November 2014 zu einem Preis von 17,50 US-Dollar. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 183,99 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 184,39 Mio. US-Dollar), wie bereits am 29. April berichtet wurde. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 42,46 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de