Pareto senkt Isra Vision auf 'Hold' - Ziel 50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Pareto Securities hat Isra Vision von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 36 auf 50 Euro angehoben. Analyst Zafer Rüzgar rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit schwachen Ergebnissen des Spezialisten für Messtechnik und Inspektionstechnologie für das erste Quartal. Auch der Ausblick dürfte angesichts aktueller Unsicherheiten ziemlich vorsichtig ausfallen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.