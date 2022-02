Parexel erweitert strategische Partnerschaft mit Medidata, um die Bereitstellung dezentraler klinischer Studien zu verbessern

Medidata, ein Tochterunternehmen von Dassault Systèmes, teilte heute mit, dass Parexel, ein führendes globales Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Spezialisierung auf die Entwicklung und Bereitstellung innovativer neuer Therapien zur Verbesserung der Patientengesundheit, seine seit 15 Jahren bestehende, globale strategische Partnerschaft verlängert. Dieser Schritt belegt die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen und verfolgt das Ziel, gemeinsam eine neue Ära der dezentralisierten Technologien für klinische Studien (DCT) für die Biowissenschaftsbranche zu beginnen.

„Der Schwerpunkt von Parexel liegt auf der Bereitstellung von patientenorientierten Lösungen, die das Patientenerlebnis bei klinischen Studien verbessern und den Zugang für alle ermöglichen“, so Dr. Clare Grace, Chief Patient Officer bei Parexel. „Die DCT-Technologien von Medidata unterstützen unsere Anstrengungen in einem Markt, in dem fast 75 % aller Angebote mindestens ein hybrides Studienmodell beinhalten. Wir sind sehr erfreut über diese Partnerschaft, da wir unser Angebot in diesem Bereich weiter ausbauen wollen.“

Anthony Costello, Patient Cloud CEO bei Medidata, ergänzt: „Die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir mithilfe der DCT-Technologien den gesamten Ablauf der klinischen Studien beschleunigen und optimieren können. Die Zusammenarbeit mit Parexel bietet die enorme Chance, neue Maßstäbe beim Erlebnis für die Patienten und den Entwicklungszeiten von neuen Medikamenten und Impfstoffen zu setzen.“

Außerdem nimmt Parexel an Medidatas Early Adopter DCT-Programm teil und verwendet dabei seine zentrale Plattform, das Patientenportal myMedidata, Sensor Cloud und das proprietäre Medidata-Programm Patient Centricity by Design. Parexel liefert Feedback und Einblicke, um zu gewährleisten, dass das Portal den Bedürfnissen von Patienten, Studienzentren und Sponsoren gerecht wird. Mit myMedidata können Patienten über ein webbasiertes Portal virtuell auf ihre klinischen Studien zugreifen. Dies ermöglicht den Verzicht auf die Bereitstellung von Geräten und verbessert das Patientenerlebnis mit klinischen Studien.

Medidata, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, ist mit ihrer 3DEXPERIENCE-Plattform im Zeitalter der personalisierten Medizin hervorragend aufgestellt, um die digitale Transformation der Life-Science-Branche anzuführen – durch die erste umfassende Wissenschafts- und Unternehmensplattform, die alle Abläufe von der Forschung bis hin zur Vermarktung abdeckt.

Über Medidata

Medidata ist führend bei der digitalen Transformation der Life-Science-Branche und eröffnet neue Perspektiven für Millionen von Patienten. Medidata unterstützt Pharma-, Biotech-, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen sowie akademische Forscher bei der Gewinnung von Evidenz und Erkenntnissen, um die Wertschöpfung zu beschleunigen, Risiken zu minimieren und die Ergebnisse zu optimieren. Mehr als eine Million registrierte Benutzer bei über 1.900 Kunden und Partnern greifen auf die weltweit meistgenutzte Plattform für klinische Entwicklung, kommerzielle und praxisbezogene Daten zu. Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), unterhält seinen Hauptsitz in New York City und ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt vertreten, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen unter www.medidata.com. Folgen Sie uns unter @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, das 3DEXPERIENCE-Unternehmen, ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Durch kollaborative, virtuelle 3D-Umgebungen unterstützt Dassault Systèmes Unternehmen und Menschen dabei, nachhaltige Innovationen zu entwickeln. Mit virtuellen Experience Twins der realen Welt, die mithilfe unserer 3DEXPERIENCE-Plattform und 3DEXPERIENCE-Anwendungen erstellt werden, verschieben unsere Kunden die Grenzen von Innovation, Lernen und Produktion. Der Konzern schafft Mehrwert für über 290.000 Kunden jeder Größe aus allen Branchen und in mehr als 140 Ländern. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, das Compass-Logo und das 3DS-Logo, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA und IFWE sind gewerbliche oder eingetragene Marken von Dassault Systèmes, einer französischen „société européenne“ (Versailles Handelsregister # B 322 306 440), oder seinen Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

