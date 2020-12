Parfümeriekette Douglas hält Filialen als Drogerien geöffnet

Düsseldorf (Reuters) - Die Parfümeriekette Douglas hält auch im Lockdown Filialen geöffnet.

Diese böten den Großteil des klassischen Drogeriesortiments, erklärte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch. Die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Schließung des Einzelhandels sähen Ausnahmen vor. Danach dürften Drogerien auch weiterhin geöffnet bleiben. "Der Begriff Drogerie selbst ist rechtlich nicht spezifiziert", betonte die Sprecherin.

In den offenen Filialen biete Douglas unter anderem Körperpflegeprodukte wie Cremes, Shampoo, Seife, Deodorants oder Make-up an: "Diese dürfen laut Beschluss ausdrücklich weiter verkauft werden." Kunden hätten aber auch die Möglichkeit, Online bestellte Waren abzuholen. Dies sei etwa in Hessen und Nordrhein-Westfalen erlaubt. "Es handelt sich um einen kleinen Teil unserer Filialen, die in mehreren Bundesländern geöffnet bleiben", bilanzierte die Sprecherin.