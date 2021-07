PARIFEX wählt Quanergy als exklusiven Zulieferer von 3D-LiDAR mit langer Reichweite für Geschwindigkeitserfassung und -kontrollen auf der Autobahn aus

Die IoT-LiDAR-Lösung von Quanergy wird für den Einsatz in Smart-City-Konzepten ausgewählt



Die M-Serie von Quanergy wurde aufgrund ihrer langen Reichweite von bis zu 200 Metern und der hervorragenden Objekterkennung ausgewählt



Das erste Projekt wurde vom französischen Innenministerium bestellt, wobei zukünftig Einsätze weltweit ins Auge gefasst werden



Auf- und Ausbau einer mehrjährigen Partnerschaft zur Schaffung sicherer Autobahnsysteme (insgesamt über 850 Sensoren)



Das Unternehmen Quanergy Systems, Inc., ein führender Anbieter von Solid-State-LiDAR-Sensoren auf OPA-Basis und intelligenten 3D-Lösungen für die Automobilindustrie und IoT, hat heute bekannt gegeben, dass es seinen exklusiven Vertrag mit PARIFEX, einem führenden Anbieter von Lösungen im Bereich des Projektmanagements für Geschwindigkeitskontrollen und Smart-City-Konzepte, erweitert hat und jetzt die 3D-LiDAR-Sensoren der M-Serie von Quanergy für Geschwindigkeitsüberwachung und -kontrollen auf der Autobahn einsetzt. Das neue Projekt wird im Auftrag des französischen Innenministeriums ausgeführt, wobei zukünftig globale Projekte ins Auge gefasst werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210713006206/de/

Quanergy Selected by PARIFEX as Exclusive Supplier of Long-Range 3D LiDAR for Highway Speed Detection and Enforcement (Graphic: Business Wire)

Der LiDAR-Sensor M8 von Quanergy weist eine erweiterte Reichweite von bis zu 200 Metern und eine hervorragende Winkelauflösung von 0,033 Grad auf. Damit ist die äußerst genaue und zuverlässige Erfassung von Geschwindigkeitsüberschreitungen selbst in verkehrsreichen und hektischen Szenarien auf Autobahnen möglich. Der Sensor wird exklusiv in die VIGIE-Double-Side-Lösungen von PARIFEX integriert. Dieses System für außerstädtische Geschwindigkeitskontrollen kann verschiedene Fahrzeuge gleichzeitig auf verschiedenen Spuren verfolgen, erkennen und klassifizieren und dasjenige, das zu schnell fährt, anhand eines Bildes von Vorder- und Rückseite des Fahrzeugs ermitteln.

PARIFEX bietet das einzige in Frankreich zugelassene System für Geschwindigkeitsmessungen und -kontrollen auf LiDAR-Basis an. Im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft rückt durch das Projekt das Ziel näher, sicherere Autobahnsysteme zu realisieren.

„Wir engagieren uns seit vielen Jahren für die Bereitstellung innovativer und zuverlässiger Lösungen, die eine Rolle bei der Verbesserung der Verkehrssicherheit insbesondere auf schnellen Autobahnstrecken spielen sollen“, sagte Franck Peyré, CEO von PARIFEX. „Wir haben uns für das LiDAR von Quanergy aufgrund seiner Genauigkeit bei der Stärkung der Lösung VIGIE Double-Side, seiner Fähigkeit zur Erfassung aus weiter Entfernung bei hohen Geschwindigkeiten sowie seiner hohen Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen entschieden. Unser erstes Projekt mit Quanergy, das in Rouen in Nordfrankreich realisiert wurde, bestätigte uns in unserer Entscheidung, die LiDAR-Technologie von Quanergy im VIGIE Double-Side weiterhin zu nutzen.“

Das vollständig automatisierte System VIGIE Double-Side auf LiDAR-Basis überwacht mehrere Verkehrsspuren und erfasst, klassifiziert und erkennt so Fahrzeuge, welche die angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen überschreiten. Diese Lösung misst gleichzeitig die Geschwindigkeit aller Fahrzeuge und kann ein zu schnelles Fahrzeug schon Hunderte von Metern im Voraus erkennen. Die Lösung klassifiziert automatisch die Fahrzeugkategorie (LKW, PKW, Motorrad usw.) und passt die Geschwindigkeitsgrenze entsprechend an.

„Seit unserer ersten Bereitstellung im Jahr 2017 arbeiten Quanergy und PARIFEX zusammen und nutzen 3D-LiDAR-Technologie, um die Welt sicherer zu machen – auf einer Autobahn nach der anderen“, sagte Enzo Signore, CMO bei Quanergy. „Dieser kontinuierliche Einsatz bei PARIFEX bedeutet einen wichtigen Schritt in eine Zukunft mit weniger Verkehrsunfällen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems hat es sich zum Auftrag gemacht, leistungsstarke und erschwingliche Smart-LiDAR-Lösungen für Automobil- und IoT-Anwendungen zu entwickeln, um die Erlebnisse und die Sicherheit der Menschen zu verbessern. Quanergy hat den einzigen echten 100%-Solid-State-CMOS-LiDAR-Sensor entwickelt, der auf der Optical-Phased-Array-Technologie (OPA) basiert, um die Massenproduktion von kostengünstigen und höchst zuverlässigen 3D-LiDAR-Lösungen möglich zu machen. Unternehmen können dank der intelligenten LiDAR-Lösungen von Quanergy ihre Betriebsabläufe in einer Vielzahl von Bereichen wie der Industrieautomation, der physischen Sicherheit, Smart-City- und Smart-Space-Konzepten uvm. durch fortschrittliche 3D-Einsichten in Echtzeit optimieren. Mehr als 350 Kunden auf der ganzen Welt setzen die Lösungen von Quanergy ein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.quanergy.com.

Über PARIFEX

PARIFEX ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich des Projektmanagements und unterstützt seine Kunden in sämtlichen Tätigkeitsbereichen bei Konzeption, Management, Entwicklung und Integration ihrer großen technischen Projekte in Industrie und Verkehrssicherheit. Mittels seiner Fachkompetenz gestaltet das Unternehmen auch führende Lösungen für Projekte wie Smart-City-Konzepte und neue Mobilität. PARIFEX wurde 1994 gegründet, unterhält Zweigstellen in Europa und Asien und betreut Kunden auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.parifex.com/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210713006206/de/

