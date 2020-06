Paris besteht auf Auszahlung der Milliarden des EU-Aufbaufonds bis 2022

Berlin (Reuters) - Frankreich besteht wie Deutschland darauf, dass die anvisierten 500 Milliarden Euro aus dem EU-Aufbaufond schon bis 2022 und nicht erst bis 2024 ausgezahlt werden.

"Wir müssen sehr schnell vorgehen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen", sagte Finanz- und Wirtschaftminister Bruno Le Maire am Montag vor Journalisten in Berlin. Ansonsten drohe Europa hinter den USA und China zurückzufallen. Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte gefordert, dass das Geld nicht wie von der EU-Kommission vorgeschlagen bis 2024 ausgezahlt wird, sondern schneller. Die nationalen Planung für einen Wirtschaftsschub in Frankreich und Deutschland nach der Krise gehe von einer Zweijahresperiode aus, sagte Le Maire. "Wir brauchen denselben Plan auf nationaler wie auf europäischer Ebene."