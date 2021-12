Parkland hält die Dividende stabil

Das kanadische Energieunternehmen Parkland Corporation (ISIN: CA70137W1086, TSE: PKI) zahlt eine konstante monatliche Dividende von 0,1029 CAD an seine Anteilseigner aus. Ausgeschüttet wird die Dividende am 14. Januar 2022 (Ex-Dividenden Tag: 21. Dezember 2021).

Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet somit 1,2348 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 33,92 CAD (Stand: 14. Dezember 2021) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,64 Prozent.

Parkland Fuel ist im Gas- und Ölgeschäft tätig und vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Händlern in Kanada, den USA sowie in der Karibik. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 6,01 Mrd. CAD (Vorjahr: 3,50 Mrd. CAD), wie am 2. November berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 115 Mio. CAD nach einem Gewinn von 76 Mio. CAD im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Börse von Toronto mit 16,03 Prozent im Minus (Stand: 14. Dezember 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 5,1 Mrd. CAD.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de