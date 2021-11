Partech gibt das Closing seines zweiten Growth-Funds, Partech Growth II, mit 650 Millionen Euro bekannt.

Mit diesem Fund und bereits 12 Unicorn-Unternehmen in seinem Portfolio wird Partech seinen ehrgeizigen Plan fortsetzen, den Aufstieg der nächsten europäischen digitalen Marktführer zu fördern.

Partech, die globale Technologie-Investmentfirma, hat das Closing von Partech Growth II bekannt gegeben. Der Fund umfasst 650 Mio. Euro (ca. 750 Mio. USD) und liegt damit deutlich über dem von Partech Growth I, der 2015 mit 400 Mio. Euro abgeschlossen wurde.

Der Fund, der über seiner ursprünglichen Zielgröße abgeschlossen wurde, erhielt tatkräftige Unterstützung von mehr als 45 institutionellen Anlegern, Stiftungen, Pensionsfonds, Lebensversicherungen, Vermögensverwaltern und Dachfonds sowie von mehr als 40 prominenten Family Offices, Unternehmern und Business Angels aus zehn Ländern in Europa, Nordamerika und Asien. Dies stellt einen großen Erfolg dar, vor allem unter der Tatsache, dass der Fund pandemiebedingt größtenteils remote finanziert wurde.

Teile des neuen Kapitals wurden bereits in fünf Unternehmen in Frankreich, den Niederlanden, Schweden und der Tschechischen Republik investiert, darunter:

Rouje mit Sitz in Paris - die ultimative französische Digital-Native-Marke für Damenmode;

mit Sitz in Paris - die ultimative französische Digital-Native-Marke für Damenmode; Skello mit Sitz in Paris - die SaaS Workforce Management Lösung, die Personalmanagement für Manager und Mitarbeiter plant, optimiert und vereinfacht. Skello hat vor kurzem ein Büro in Deutschland eröffnet und wird in die DACH-Region expandieren.

mit Sitz in Paris - die SaaS Workforce Management Lösung, die Personalmanagement für Manager und Mitarbeiter plant, optimiert und vereinfacht. Skello hat vor kurzem ein Büro in Deutschland eröffnet und wird in die DACH-Region expandieren. Studocu mit Sitz in Amsterdam - eine Plattform für den Wissensaustausch, die von mehr als 15 Millionen Hochschulstudenten weltweit genutzt wird;

mit Sitz in Amsterdam - eine Plattform für den Wissensaustausch, die von mehr als 15 Millionen Hochschulstudenten weltweit genutzt wird; Billogram mit Sitz in Stockholm - eine Plattform für Drittanbieter, die wiederkehrende Zahlungen erstellen und abwickeln kann, und

mit Sitz in Stockholm - eine Plattform für Drittanbieter, die wiederkehrende Zahlungen erstellen und abwickeln kann, und Rohlik - ein in Prag ansässiger Online-Lebensmittelhändler, der ein komplettes End-to-End-Geschäft einschließlich Beschaffung, Fulfillment und Lieferung auf der letzten Meile anbietet. Die Rohlik Group ist in Deutschland unter dem Markennamen Kuspr.de und in Österreich als Gurkerl erfolgreich.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung und das Engagement unserer internationalen Investoren. Dadurch können wir weiterhin wertvolle und strategische Unterstützung für die herausragende Community europäischer Tech-Unternehmer leisten, die uns auf ihrer Reise willkommen heißen“, betont Omri Benayoun - General Partner, Partech Growth.

Aufbauend auf der bisherigen Erfolgsbilanz, die Investitionen in Unternehmen wie Amboss, Brandwatch, Ecovadis, Made.com, M-Files, NA-KD, SendinBlue und Urban Sports Club umfasst, sind weitere Investitionen geplant. Ziel ist es, weiterhin digitale Scale-ups zu unterstützen, die das Ziel vor Augen haben, in den Bereichen Unternehmens- und KMU-Software, Verbrauchermarken, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Bildung und andere Spitzentechnologien, die nächste Generation der europäischen Fortune 500 zu werden. Mit PG II will das Team seine bestehende Investitionsstrategie weiter ausbauen und mit 12 bis 15 außergewöhnlichen Unternehmen zusammenarbeiten, denen Investitionen zwischen 20 und 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

„Wir freuen uns darauf, noch mehr ehrgeizige Gründer in ganz Europa zu überzeugen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihr maximales Potenzial zu entfalten. Wir werden weiterhin unsere langjährige operative und unternehmerische Erfahrung nutzen, um sie auf ihrem Weg zur globalen Marktführerschaft tatkräftig zu unterstützen“, fügt Bruno Crémel - General Partner, Partech Growth - hinzu.

Über Partech

Partech wurde in San Francisco und Paris gegründet und ist einer der weltweit aktivsten Tech-Investoren, der Kapital, operative Erfahrung und strategische Unterstützung für Unternehmer in der Start-, Risiko- und Wachstumsphase bereitstellt. Das Portfolio von Partech umfasst derzeit mehr als 200 Unternehmen in mehr als 30 Ländern, von denen 12 einen Wert von über 1 Milliarde Dollar haben: Alan, Bolt, Cazoo, Jellysmack, Made.com, ManoMano, People.ai, Rohlik, Sorare, Toss, Wave, Xendit.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211130005129/de/

Pressekontakt: Isabelle Tresson: +33 7 86 08 85 85 itresson@partechpartners.com RLYL Agency, partech@rlyl.com