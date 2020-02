Parteikreise - Laschet und Merz kandidieren für CDU-Vorsitz

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - In der CDU klärt sich das Bewerberfeld für den Parteivorsitz: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Friedrich Merz werden nach Angaben aus CDU-Kreisen am Dienstag ihre Kandidatur für den CDU-Chefposten erklären.

Laschet habe der NRW-CDU in einer Telefonkonferenz erklärt, sich auf dem Parteitag am 25. April um den Vorsitz der CDU Deutschlands zu bewerben, hieß es aus nordrhein-westfälischen Unions-Kreisen. Er wolle dies bei einem gemeinsamen Auftritt mit Gesundheitsminister Jens Spahn verkünden, den er im Falle einer Wahl als seinen Nachfolger für den CDU-Vizeposten vorschlage. Auch Merz wolle heute seine Kandidatur verkünden, wurde in der CDU bestätigt. Spahn selbst strebe den Chefposten nicht an.

Am 25. April findet in Berlin ein Sonderparteitag der CDU statt, auf dem der Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt werden soll. Die scheidende CDU-Chefin hatte am Montag erklärt, dass die Wahl des Parteichefs auch ein deutliches Signal für die Kanzlerkandidatur der Union sein werde. Wer für die Union bei der nächsten Bundestagswahl antritt, muss zusammen mit der CSU geklärt werden. Sie erwarte eine Klärung des Bewerberfelds noch diese Woche, hatte Kramp-Karrenbauer nach Gesprächen mit allen Beteiligten am Montag erklärt. Bisher haben nur der Außenpolitiker Norbert Röttgen sowie zwei namentlich öffentlich nicht bekannte CDU-Politiker ihre Kandidatur erklärt.

KREISE: EINVERNEHMLICHE LÖSUNG MIT MERZ NICHT MÖGLICH

Laschet hatte mit einer Kandidatur lange gezögert und stets betont, dass er nach einer Teamlösung suche. Sein gemeinsamer Auftritt mit Präsidiumsmitglied Spahn, der ebenfalls als möglicher Kandidat gehandelt worden war, soll dies unterstreichen. Etliche CDU-Spitzenpolitiker aus anderen Landesverbänden hatten an die nordrhein-westfälischen Kandidaten appelliert, möglichst eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dies sei aber mit Merz bei Gesprächen hinter den Kulissen nicht möglich gewesen, hieß es aus CDU-Kreisen. Röttgen hatte angekündigt, dass er ohnehin lieber eine Mitgliederbefragung hätte, die die CDU-Spitzen aber ablehnen. Präsidium und Bundesvorstand beschlossen am Montag, dass es vor dem Parteitag anders als 2018 auch keine Regionalkonferenzen geben soll, auf denen sich Kandidaten vorstellen. Dennoch wird nun fest mit einer Kampfkandidatur am 25. April gerechnet.

CDU-Vize Laschet wird als Vertreter eine Mitte-Kurses der CDU gesehen und hat nach Teilnehmerangaben auch in der Telefonschalte mit den nordrhein-westfälischen Landesvorstand betont, dass die Union diesen Kurs beibehalten müsse. Merz hatte dagegen immer wieder gefordert, dass sich die CDU auch bemühen müsse, Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Er gilt anders als Laschet zudem als deutlich wirtschaftsliberaler und wird etwa von konservativen und ostdeutschen Kreisen in der CDU unterstützt.

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag betont, dass jeder neue CDU-Chef gut mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der "CDU-geführten Bundesregierung" zusammenarbeiten müsse. "Das ist sicherlich eine Anforderung, die sich an alle Kandidaten stellen wird", sagte sie. Hintergrund ist, dass in der CDU etwa bei Merz Probleme bei der Zusammenarbeit mit einer Kanzlerin Angela Merkel unterstellt werden. Merkels Amtszeit endet regulär im Herbst 2021. Die SPD hat wiederholt klargemacht, dass sie in der laufenden Legislatur keinen anderen Unions-Politiker zum Kanzler machen würde. Für die Sozialdemokraten steht und fällt die große Koalition mit Merkel als Kanzlerin.