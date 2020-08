Parteivorsitzende zur Wahl Trumps: Das Beste liegt noch vor uns

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit einer zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump wird nach Ansicht der republikanischen Parteivorsitzenden, Ronna McDaniel, ein neues Kapitel in der "großartigen Geschichte Amerikas" beginnen. "Das Beste liegt noch vor uns", sagte sie am Montagabend (Ortszeit) beim Parteitag der Republikaner. "The Best Is Yet to Come" gehörte zu den größten und populärsten Hits des US-amerikanischen Sängers und Entertainers Frank Sinatra (1915 - 1998). Bei dem Parteitag wurde Trump offiziell als Kandidat für die Wahl am 3. November nominiert. Er bewirbt sich um eine zweite Amtszeit./jbz/DP/zb