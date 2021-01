Partnerschaft von Plariums „RAID: Shadow Legends“ mit der Natus Vincere Esports Organization

Einschließlich Team-Sponsoring, gemeinsamer Aktionen und besonderer In-Game Ereignisse in RAID

Plarium, ein Spieleentwickler für Mobil- und PC-Spiele mit über 380 Millionen Nutzern weltweit, kündigte heute eine Partnerschaft mit Natus Vincere (NAVI), einer führenden Esports-Organisation aus der Ukraine mit zahlreichen Teams an. Ziel der Kooperation ist es, den Club finanziell zu unterstützen und Crossover-Projekte mit Plariums preisgekröntem Rollenspiel RAID: Shadow Legends für Mobilgeräte und PC ins Leben zu rufen. Seit seinem Launch wurde RAID über 56 Millionen Mal heruntergeladen, mit mehr als einer Million aktiven Spielern täglich über die verschiedenen Plattformen hinweg.

Im Rahmen einer von EsportQuake vermittelten Partnerschaft arbeitet NAVI dieses Jahr mit RAID als Trikotsponsor für die diesjährigen Wettbewerbe. Darüber hinaus wird das Spiel durch Marketing, Werbung sowie Branding-Kampagnen und -Aktionen beworben. Zusätzlich wird es für Spieler in RAID: Shadow Legends spielinterne Ereignisse mit Wettbewerbstalenten von NAVI geben, sowie zahlreiche Gemeinschaftsaktionen, Herausforderungen für Community und Einzelspieler sowie Einblicke hinter die Kulissen von RAID und NAVI.

„Wir freuen uns riesig über die Partnerschaft mit einem der beliebtesten Esports-Clubs der Welt und darauf, die wachsende Raid-Spielerbasis noch größer werden zu lassen“, so Noam Sagie, stellvertretender Marketing-Leiter bei Plarium. „NAVI und RAID zeichnen sich beide durch leidenschaftliche, treue Fans aus. Wir freuen uns darauf, mit dieser Kooperation unsere Communities weltweit zu begeistern.“

„Ich freue mich, unsere Partnerschaft mit Plarium bekannt zu geben“, fügt Oleksandr ‘nervo-’ Pavlenko, Leiter der Marketingabteilung bei NAVI, hinzu. „Im Laufe der letzten Jahre konnte Plarium mit zahlreichen bekannten Persönlichkeiten aus der Welt des Esports sowie den weltweiten Medien zusammenarbeiten. NAVIs Partnerschaft mit RAID: Shadow Legends bietet viele Gelegenheiten für einzigartige Produkte und Inhalte an der Schnittstelle von Esports und Mobile Gaming. Im ersten Quartal 2021 werden wir weitere spannende Details zu unseren Plänen mit RAID bekanntgeben. Ich bin mir sicher, dass dieses Jahr ein gutes für beide Marken sein wird: Gemeinsam werden wird unseren Fans beste Unterhaltung und Nervenkitzel bieten.“

RAID: Shadow Legends steht Nutzern weltweit auf Englisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Koreanisch, Ukrainisch, und Türkisch zur Verfügung. Raid kann auf Mobilgeräte über den Apple App Store und Google Play heruntergeladen werden oder über den Plarium Play Launcher via PC gespielt werden.

Über Plarium

Plarium Global Ltd. setzt sich dafür ein, seiner Community aus über 380 Millionen Hardcore- und Casual-Gamern weltweit die besten Mobil- und PC-Erlebnisse zu bieten. Unser vielfältiges Portfolio beinhaltet über 20 Spiele, von Hardcore-RPGs bis hin zu Casual-Gaming-Abenteuern, mit preisgekrönten Titeln wie RAID: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost Island: Blast Adventure sowie die Stormfall-Reihe. Unsere Spiele wurden mehrfach vom App Store und Google Play ausgezeichnet. Facebook kürte uns zwei Mal zum Top-Facebook-Entwickler für Hardcore-Spiele. Plarium beschäftigt in seinem Hauptsitz sowie an acht Standorten und Entwicklerstudios in Europa und den USA mehr als 1.500 Experten. Unsere Spiele sind für iOS, Android und PC verfügbar. Außerdem können sie über Plarium Play gespielt werden, unseren optimierten Spiel-Launcher für PC- und Mac-User. Plarium wurde im Oktober 2017 von Aristocrat erworben und ist als hundertprozentiges Tochterunternehmen tätig. Weitere Informationen auf plarium.com

Über Natus Vincere (NAVI)

Natus Vincere wurde 2009 gegründet und ist ein führender Esports-Club mit professionellen Teams in den unterschiedlichsten Spielbereichen, unter anderem Counter Strike: GO, DOTA 2, Rainbow Six Siege, PlayerUnknown's Battlegrounds, Apex Legends und Fortnite. NAVI konnte in weltweiten Esports-Turnieren bereits 241 Pokale gewinnen und ist mit insgesamt mehr als 23 Millionen Zuschauerstunden im Jahr 2020 auf YouTube und Twitch der am meisten angesehene Esports-Club weltweit. Weitere Informationen zu NAVI-Wettbewerben, Wettkampfdaten und bevorstehenden Streams gibt es unter https://navi.gg/.

Werde Teil der #NAVINATION:

Instagram: https://instagram.com/natus_vincere_official/



Twitter: https://twitter.com/natusvincere



TikTok: https://www.tiktok.com/@navi_gg



VK: https://vk.com/natus.vincere

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210119005034/de/

Deanna Dweck

Plarium

Email: deanna@plarium.com

Ross Blume

Fusion PR for Plarium

Email: ross.blume@fusionpr.com