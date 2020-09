Partystimmung am Deutschen Aktienmarkt

Die negative Stimmung zum Wochenschluss konnte direkt am Montag abgelegt und die Gegenrichtung eingeschlagen werden. Vom Start an zogen die Kurse auf breiter Basis an und wurden erst vom XETRA-Schluss gestoppt. Was nährte diesen Trend heute im Detail?

Starker Wochenauftakt

Das Reversal am US-Markt vom Freitag bekam der DAX nicht mehr mit und hatte heute Mühe, dies erst einmal nachzuholen. So lag die Eröffnung bereits deutlich über den Tiefs des Wochenausklangs und sogar über dem Hochpunkt vom Freitagshandel.

Ein so genannter Short-Squeeze setzte ein und brachte den DAX bis zum Mittag an die 12.800er-Marke. Mit einer erneut positiven Wall Street und weiter steigenden US-Technologiewerten wurde dieses Kursplus am Nachmittag noch einmal ausgebaut und dabei das Vorwochenhoch überschritten.

Aus einer Korrektur mit steigendem Momentum auf der Unterseite vom Freitag wurde damit heute ein eindrucksvoller Reversal-Tag. Er war von hoher Dynamik geprägt, die sich im Kursverlauf von links unten nach rechts oben widerspiegelte:

Die folgenden Eckdaten unter streichen die Dynamik und zeigen auf, dass eine Spanne von 200 Punkten nach XETRA-Eröffnung auf die rund 200 Punkte Eröffnungs-Kurslücke aufgeschlagen wurden:

Eröffnung 12.673,73PKT Tageshoch 12.866,80PKT Tagestief 12.660,15PKT Vortageskurs 12.469,20PKT

Damit legte der DAX in Summe zum Freitagsschluss mehr als 400 Punkte zu.

Gab es im DAX hierbei auch Verlierer?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Beim flüchtigen Blick zeigen sich zwei Werte leicht im Minus und Siemens etwas stärker. Doch dies muss näher erläutert werden. Denn Siemens brachte in einem Spin Off heute die Tochter Siemens Energy an die Börse, welche für den heutigen Tag im DAX notierte. Dies muss wie folgt gerechnet werden:

Der Abschlag nach dem Spin-off (erster Kurs Siemens Energy von 22,01 Euro geteilt durch zwei und dann multipliziert mit 0,55 (denn 55 Prozent der Aktien übertrug Siemens an die Altaktionäre) ergibt 6,05 Euro je Aktie oder etwa 5,4 Prozent Abschlag. Da Siemens jedoch "nur" um 3 Prozent verlor, war auch diese Aktie deutlich im Gewinn.

Am Morgen wurde dies noch einmal von unserem Händler entsprechend erklärt:

Ganz vorne und ohne Berechnungen zu sehen war jedoch die Deutsche Bank Aktie. Bereits am Freitag profitierten Bankenwerte in Übersee und bei uns von einer Erholung. Zudem wurden Personalien bekannt, die gut ankamen. Der Deutsche-Bank-Manager Manfred Knof wird neuer Vorstandschef bei der Commerzbank und ersetzt damit den zum Jahresende ausscheidenden Martin Zielke. Dies dürfte vor allem dem Finanzinvestor Cerberus gefallen, welcher einen Wechsel und schnellere Umstrukturierung anprangerte. Die neue Verantwortung für das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank liegt bereits ab heute beim Konzernvize Karl von Rohr. Beide Werte profitierten von diesen Meldungen.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie äußerte sich dieses Reversal im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Der Erholungstag fand heute mit einem starken Kursplus statt und brachte den DAX in die Nähe seines begrochenen Trends und wieder weiter von der 200-Tage-Linie weg. Ein direkter Test blieb aus, aber das Chartbild hellt sich mit dieser Bewegung nun deutlich auf.

Die Rallye in den USA ist weiterhin aktiv, so dass der DAX hier als weitere Etappe die 13.000 in den Blick ziehen könnte. Abhängig von den Corona-Fallzahlen in den einzelnen Ländern kommentieren wir dies morgen gerne wieder für Sie im Händler-Gespräch auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange - schalten Sie gerne gegen 9.00 Uhr ein.

Nutzen Sie auch das Wissen über Rohstoffe, welches morgen dargeboten wird:

Melden Sie sich gerne dazu kostenfrei hier an.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

