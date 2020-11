Passagieraufkommen am Flughafen Heathrow stark eingebrochen

LONDON (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Krise sind die Passagierzahlen am Londoner Großflughafen Heathrow im Oktober "katastrophal" eingebrochen. Der Airport registrierte im Oktober nur 1,25 Millionen Reisende, im Vorjahresmonat waren es noch 7,06 Millionen. Den größten Einbruch habe es mit 95 Prozent auf den Nordamerika-Routen gegeben, teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Die Entwicklung dürfte sich wegen des Teil-Lockdowns in England im November noch verschlimmern.

Airport-Chef John Holland-Kaye warf der britischen Regierung Mangel an Unterstützung für die Branche vor. Er kritisierte unter anderem unzureichende Corona-Testmöglichkeiten für Reisende. Die Luftfahrtbranche leidet mit am stärksten unter den Folgen der Corona-Pandemie. Auch an deutschen Airports waren die Passagierzahlen drastisch gesunken./si/DP/jha