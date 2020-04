Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen eingebrochen

Düsseldorf (Reuters) - Die Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport zu einem Geschäftseinbruch geführt.

Die Zahl der Passagiere sank allein im März um 62 Prozent auf 2,1 Millionen, wie Fraport am Mittwoch mitteilte. In den ersten drei Monaten lag das Minus bei knapp einem Viertel. Auch die Sonderflüge im Rahmen der Rückholprogramme der Reiseveranstalter und der Bundesregierung hätten die negativen Effekte nur leicht abgemildert.

Die Entwicklung setzte sich im April fort: In den ersten beiden Wochen sank das Passagieraufkommen jeweils um über 95 Prozent. Das Frachtaufkommen, das im ersten Quartal mit 167.279 Tonnen um 17,4 Prozent rückläufig war, sank in der Woche vom 6. bis 12. April um rund 28 Prozent auf 32.027 Tonnen. Mit einem Plus von rund 29 Prozent hätten die Fracht-Flüge zur Sicherstellung wichtiger Lieferketten zwar zugenommen. Dieser Zuwachs konnte den Wegfall von Beiladefracht in Passagiermaschinen jedoch nicht ausgleichen.