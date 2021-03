Passive Einkommensideen, die ich jetzt nutze

Der Gedanke des passiven Einkommens ist verlockend einfach. Anstatt für jeden Euro arbeiten zu müssen, kommt zumindest ein Teil des Einkommens “passiv” herein - für wenig oder gar keine Arbeit. Von der Miete einer vermieteten Immobilie bis hin zu einer Tantiemenzahlung für kreative Arbeit gibt es viele praktische Beispiele für passives Einkommen. Aber ich finde viele Ideen für passives Einkommen auch ziemlich abgefahren. Ein neues Unternehmen zu gründen, klingt für mich überhaupt nicht passiv! Deshalb stecke ich lieber etwas Geld in Aktien als passive Einkommensideen.

Warum ich Aktien als passive Einkommensideen mag

Ich denke, eine Sache, die viele Leute beim passiven Einkommen übersehen, ist, dass es passiv sein soll.

Ich habe zum Beispiel bemerkt, dass viele Leute anfangen, Fleischalternativen zu essen. Ich könnte mein eigenes Unternehmen gründen und alternatives Fleisch online verkaufen, um zu versuchen, diesen Trend zu monetarisieren. Aber warum sollte ich mir die ganze Arbeit machen? Ein Unternehmen wie Unilever hat viel Erfahrung mit Lebensmitteln und Marketing-Know-how. Sie haben bereits ein Vertriebs- und Verkaufsnetzwerk. Mit der “Future Foods”-Initiative zielen sie darauf ab, pflanzliche Fleisch- und Milchalternativen im Wert von einer Milliarde Euro pro Jahr zu verkaufen.

Allein durch den Kauf von Unilever-Aktien hoffe ich, von ihrem Erfolg zu profitieren, ohne selbst etwas dafür tun zu müssen. Außerdem hat das Unternehmen eine Reihe von bekannten Reinigungs- und Schönheitsmarken, es ist also nicht nur eine Spekulation auf das Wachstum von Fleischalternativen. Mit einer Rendite von fast 4 % gehört Unilever zu den Ideen, bei denen ich mich zurücklehnen und jedes Quartal ein passives Einkommen erzielen kann.

Ein solches Einkommen ist mir allerdings nicht garantiert. Es ist noch nicht bekannt, ob Unilevers Vorstoß in Bereiche wie Fleischalternativen so lohnend sein wird, wie sein breiteres Portfolio. Einige Analysten befürchten auch, dass der durch die Pandemie ausgelöste Boom bei den Umsätzen mit Reinigungsprodukten abflaut und die Gewinne beeinträchtigt. Deshalb diversifiziere ich, wie bei jeder Aktie, damit mein Portfolio nicht zu sehr von einem Unternehmen abhängig ist.

Wie ich Aktien auswähle

Viele Aktien mögen auf den ersten Blick wie attraktive passive Einkommensaktien aussehen. Wie entscheide ich also, welche ich kaufe?

Zunächst ist es hilfreich, zwischen Wachstums- und Einkommensaktien zu unterscheiden. Wachstumsaktien wie S4 Capital werden von vielen Investoren als wachstumsorientiert angesehen. Sie sind in der Regel Unternehmen in der Frühphase, denen noch viel Wachstum offensteht. Sie können attraktiv sein - aber nicht als passives Einkommen. Für passives Einkommen würde ich mich auf Einkommensaktien konzentrieren. Oftmals generieren diese Unternehmen in reiferen Märkten Geld und schütten einen Teil davon als Dividende an die Aktionäre aus.

Ein Geschäft mit viel Cashflow wie Tabak kann einem starken Einkommensstrom gleichkommen. Das Tabakunternehmen Imperial Brands zahlt zum Beispiel gerade 10 % Dividende. Aber Tabak steht vor einer unsicheren Zukunft. Während ich also Imperial halte, würde ich mein Engagement in diesem Unternehmen begrenzen. Ein Blick auf die wahrscheinliche zukünftige Nachfrage nach den Produkten eines Unternehmens oder gar einer ganzen Branche ist eine Möglichkeit, die Attraktivität einer Aktie auf meiner Liste für passives Einkommen zu bewerten. Anstatt nur auf historische Dividendendaten zu schauen, grabe ich in den verfügbaren Informationen und versuche zu verstehen, ob das Unternehmen wahrscheinlich auch in Zukunft Dividenden zahlen wird.

