Passive Einkommensideen, die ich mit 5 Pfund pro Tag nutzen würde, um die finanzielle Freiheit zu erreichen

Einige passive Einkommensideen sind im Jahr 2020 weniger attraktiv geworden. Leute, die versuchen, finanzielle Freiheit durch den Besitz von Vermögenswerten wie Anleihen und Bargeld zu erreichen, könnten enttäuscht werden. Niedrige Zinsen bedeuten, dass ihre Einkommensrenditen relativ schlecht sind. In der Zwischenzeit bieten andere Investitionen wie Mietimmobilien aufgrund des hohen Wachstums der Hauspreise in vielen Fällen niedrige Renditen.

Allerdings ist für Einkommensinvestoren nicht alles verloren. Viele britische Aktien bieten hohe Dividendenrenditen, die bedeuten könnten, dass sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Ihre vergangene Performance legt nahe, dass sie ein solides Mittel sind, um einen großen Pensionsfonds aufzubauen - auch mit moderaten Summen.

Investieren in britische Dividendenaktien für ein langfristiges passives Einkommen

Geld in britische Dividendenaktien zu investieren, könnte ein solides Mittel sein, um langfristig ein lohnendes passives Einkommen zu erzielen. Sie könnten sogar ein einfacher Weg sein, um in den kommenden Jahren finanzielle Freiheit zu erreichen.

Wenn ein Investor eine jährliche Rendite von 8 % auf eine tägliche Investition von 5 GBP erzielt, könnte sein Portfolio am Ende eines Zeitraums von 35 Jahren 350.000 GBP wert sein. Dies setzt voraus, dass die Renditen des Portfolios denen des FTSE 100 entsprechen, der in den letzten Jahrzehnten jährliche Gesamtrenditen im hohen einstelligen Bereich verzeichnet hat. Von seinem 350.000 GBP-Portfolio könnte ein Investor realistischerweise ein Einkommen von 14.000 GBP pro Jahr erzielen, wenn er jährlich 4 % abzieht.

Dividendenaktien heute kaufen

Man kann jedoch in der Lage sein, noch höhere Renditen und ein großzügigeres passives Einkommen zu erzielen, indem man heute Geld in britische Dividendenaktien investiert. In vielen Fällen bieten sie hohe Renditen, die darauf hindeuten, dass sie nach dem Crash an der Börse im Jahr 2020 eine große Sicherheitsmarge bieten. Mit einer wahrscheinlichen Verbesserung der Wirtschaftsleistung in der Zukunft könnten sie in der Lage sein, steigende Gewinnspanne und wachsende Dividenden zu zahlen.

Darüber hinaus könnte der Mangel an anderweitig verfügbaren Einkommensmöglichkeiten dazu führen, dass Dividendenaktien von den Anlegern natürlich zunehmend nachgefragt werden. Dies kann deine Aktienkurse nach oben treiben, was zu einem größeren Pensionsfonds und einer höheren Rendite für einen Anleger führt, der solche Unternehmen regelmäßig kauft.

Erwartungsmanagement nach der Rallye an der Börse 2020

Natürlich werden viele passive Einkommensanleger auf die jüngste Performance des FTSE 100 schauen und denken, dass hohe Renditen eine Selbstverständlichkeit sind. Schließlich ist die Erholung der Börse seit den Tiefstständen im März 2020 extrem stark gewesen.

Die Realität ist jedoch, dass solche Renditen selten sind. Die Börse hat in der Geschichte immer Höhen und Tiefen erlebt. Daher könnten Anleger kurzfristig eine gemischte Performance ihres Portfolios erleben, da Bedrohungen wie der der Brexit und das Coronavirus weiterhin im Spiel sind. Daher ist es unerlässlich, eine langfristige Perspektive einzunehmen, um erfolgreich finanzielle Freiheit zu erreichen.

Ebenso kann es sein, dass einige Unternehmen ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Sie könnten auf lange Sicht sogar ein enttäuschendes Niveau an passivem Einkommen produzieren. Das bedeutet, dass es wichtig ist, über eine breite Palette von Unternehmen hinweg zu diversifizieren. Dies könnte das Gesamtrisiko eines Anlegers senken und eine größere Chance bieten, in den kommenden Jahren finanzielle Freiheit zu erreichen.

The post Passive Einkommensideen, die ich mit 5 Pfund pro Tag nutzen würde, um die finanzielle Freiheit zu erreichen appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 27.12.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images