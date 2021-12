Passives Einkommen, ein Leben lang: In 5 Schritten zum Masterplan

Passives Einkommen, ein Leben lang: Ist es das, was du als Investor haben möchtest? Mit diesem Weg könnte man zumindest der finanziellen Freiheit einen größeren Schritt näher kommen.

Aber wie soll man sich ein solches aufbauen? Ausgezeichnete Frage. Ich glaube, dass die folgenden fünf Schritte einen attraktiven Masterplan abbilden. Möglicherweise auch für dich, wenn du dich jetzt gerade auf der Suche befindest.

Passives Einkommen ein Leben lang: Basis Dividendenaktien

Ein passives Einkommen, das ein Leben lang halten soll, dürfte in sehr vielen Fällen eine Komponente besitzen: Dividendenaktien. Ausschüttende Aktien mit ihren regelmäßigen Dividenden sind für die meisten Investoren ein Kernelement. Warum auch nicht?

Im Endeffekt gilt schließlich, dass man gerade mit einer diversifizierten Basis an Dividendenaktien eine Quelle des Einkommens erschließen kann. Trotzdem gibt es eine Menge dabei zu beachten. Vor allem in qualitativer Hinsicht. Es geht schließlich im Zweifel darum, ein möglichst langes Leben mit den entsprechenden Dividenden zu füllen.

Maximaler Fokus auf die Nachhaltigkeit

Wie gesagt: Wir beschäftigen uns heute mit einem passiven Einkommen, das wir ein Leben lang erhalten möchten. Neben der Auswahl auf Dividendenaktien im Allgemeinen sollte man als Investor daher auch darauf achten, dass sie einen möglichst stabilen Kern besitzen und die Ausschüttungen nachhaltig sind.

Was bedeutet das? Für viele Einkommensinvestoren heißt das, dass die Historie wichtig ist. Zugegebenermaßen ein wichtiges Merkmal. Sowie auch das derzeitige Ausschüttungsverhältnis, das ein Gespür für das weitere Potenzial geben kann.

Passives Einkommen ein Leben lang heißt für mich jedoch vor allem, dass die Dividenden in Zukunft auch noch operative Substanz besitzen müssen. Oder, besser: zeitlos sind. Defensive Geschäftsmodelle, zeitlose Produkte und Dienstleistungen können ideal sein. Überlege dir daher gut, welche Dividendenaktien du für dieses Ziel unter der Berücksichtigung welcher Kriterien in dein Depot lässt. Die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen ist nicht zu unterschätzen.

Passives Einkommen ein Leben lang: Bedenke die Länge …

Wir kommen gleich auch noch zu anderen Merkmalen als bloß Dividendenaktien. Wir beziehen uns schließlich nicht nur auf dieses Element. Aber trotzdem wollen wir noch einen Faktor würdigen, wenn wir hieraus ein passives Einkommen, das ein Leben lang halten soll, generieren wollen. Im Kern geht es dabei um die Frage, wie lang ein Leben letztlich sein kann.

Mit Jahrzehnten vor der Brust wird nämlich eine weitere Komponente überaus entscheidend: ein Ausgleich gegen Inflation. Auch wenn dieses Thema im Moment allgegenwärtig ist, so gibt es auch moderatere Inflation in durchschnittlichen Jahren. Gerade mit dem Faktor Zeit kann das eine lediglich konstante Dividende über Jahre hinweg entwerten.

Wenn du daher ein passives Einkommen ein Leben lang bestreiten möchtest, achte auf einen Ausgleich. Natürlich muss nicht jede Aktie ein Dividendenwachstum besitzen, einzelne Aktien kann man auch für ihre hohen Ausschüttungsrenditen kaufen. Aber in der Breite sollte es doch zumindest moderate Zuwächse geben, damit du stets die gleiche Kaufkraft von deinen Einkünften erhältst. Oder: Idealerweise sogar mehr über die Jahre.

ETF: Auch eine Alternative!

Natürlich sind Dividendenaktien eine naheliegende Wahl, wenn es um ein passives Einkommen geht, das ein Leben lang halten soll. Allerdings gibt es auch andere Wege. Einen ETF zum Beispiel, der entweder per Dividenden ebenfalls beitragen kann. Aber auch durch Entsparungen zu Einkünften führt.

Es gibt häufige Rechenbeispiele, die mit Blick auf den breiten Markt gezeigt haben, dass eine Entsparrate von ca. 4 % nachhaltig bleiben kann. Mit dem Entsparen eines Indexfonds kann man unterm Strich entsprechend ebenfalls ein passives Einkommen aufbauen. Ja, möglicherweise sogar eines, das aufgrund einer nachhaltigen Entnahme ein Leben lang hält.

Bedenke daher: Es gibt auch andere Möglichkeiten. Eine diversifiziertere Quelle der Einkünfte könnte auch die Stabilität deines Depots erhöhen.

Passives Einkommen ein Leben lang: Achte auf Ziel und Ansatz

Zu guter Letzt wollen wir außerdem noch einen Blick auf einen eher allgemeinen Rat riskieren, wenn man ein passives Einkommen ein Leben lang haben möchte. Auch wenn es nämlich verschiedene Wege zum Ziel gibt, so kann es clever sein, nicht jeden Pfad zu verfolgen. Wachstumsaktien könnten beispielsweise zu volatil sein, um regelmäßige Einkünfte durch eine Entnahme zu realisieren.

Überlege daher gut, was du möchtest und welche Pfade du bestreiten möchtest. Dann kannst du mit diesen Leitsätzen und einem passiven Einkommen dein Fundament für die finanzielle Freiheit bauen.

