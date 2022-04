Passives Nebeneinkommen: Diese 3 Aktien bringen es

Die Beine hochlegen und währenddessen Geld verdienen, das ist ein Wunsch, den sicherlich viele Menschen in Deutschland hegen. Das Stichwort in dieser Traumvorstellung lautet passives Nebeneinkommen. Wer über ein solches verfügt, kann sich ein Stück weit als finanziell frei bezeichnen und lebt wesentlich entspannter und unabhängiger.

Doch ein passives Nebeneinkommen muss man sich erst verdienen. Üblicherweise ist es nicht so, dass es einem einfach so zuläuft. Meiner Meinung nach lässt sich ein passives Nebeneinkommen besonders gut mit Aktien erwirtschaften. Nachfolgend möchte ich dir drei Dividendenaktien vorstellen, die langfristig auch bei deinem Plan für ein passives Nebeneinkommen behilflich sein können.

Mit diesen drei Aktien ein passives Nebeneinkommen aufbauen

Die drei vorgestellten Aktien befinden sich allesamt in meinem persönlichen Dividendenportfolio und tragen gegenwärtig dazu bei, langfristig ein passives Nebeneinkommen zu generieren.

Coca-Cola ist in Sachen Dividende ein echtes Urgestein. Seit Jahrzehnten schüttet der Hersteller des beliebten Süßgetränks auf Quartalsbasis ein passives Nebeneinkommen an seine Anteilseigner aus. Die Kapitalrückführung in Form einer Dividende erhöhte sich bisher auch in jedem Jahr.

Beim aktuellen Kursniveau und der erwarteten Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr können sich Aktionäre auf eine Dividendenrendite in Höhe von 2,76 % freuen (Stand: 12.04.2022, maßgeblich für alle Berechnungen). Coca-Cola ist ein qualitativ sehr hochwertiges Unternehmen, das auch in den kommenden Jahrzehnten seine Aktionäre weiterhin glücklich machen dürfte.

Die Deutsche Post punktet zwar nicht so bei der Konstanz ihrer Dividende, aber könnte sich dafür in den kommenden Jahren beim Thema passives Nebeneinkommen zu einem attraktiven Wert entwickeln. Immerhin profitiert der Konzern deutlich vom E-Commerce-Trend, der jährlich für eine höhere Zahl an Paketsendungen sorgt.

Zuletzt wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr angekündigt. In Relation zum momentanen Kursniveau mündet das in einer Dividendenrendite von 4,44 %. Ein attraktiver Wert, um langfristig die eigenen Pläne in Bezug auf finanzielle Freiheit voranzutreiben.

3. McDonald’s

Bei McDonald’s schmeckt nicht nur das Essen, sondern auch die Dividende. Die Dividendenrendite beträgt gegenwärtig 2,2 %. Auch wenn die Dividendenhistorie des Fast-Food-Ketten-Betreibers nicht ganz konstant ist, gab es in den letzten Jahren als Aktionär wenig zu meckern.

Die Modernisierung der Filialen in Kombination mit neuen, gesünderen Produkten im Angebot scheint zu funktionieren. Das Unternehmen mit dem güldenen „M“ erwirtschaftet saftige Umsätze und Gewinne. Mit der Tendenz zu einer weiter steigenden Dividende eignet sich dieser Wert auch recht gut, um sein passives Nebeneinkommen auszubauen.

Passives Nebeneinkommen: Denke langfristig

Ein passives Nebeneinkommen mit Aktien ist möglich. Vor allem dann, wenn man konsequent über Jahre hinweg in attraktive und zuverlässige Dividendenwerte investiert. Besonders gut eignet sich für diesen Zweck ein monatlicher Sparplan. Dieser sorgt dafür, dass man am Ball bleibt und stets mehr Kapital einsetzt, das mittels Dividende dann „verzinst“ wird.

Der Artikel Passives Nebeneinkommen: Diese 3 Aktien bringen es ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Coca-Cola, Deutsche Post und McDonalds. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

