Passives Zweiteinkommen gesucht? Dieser amerikanische REIT bietet aktuell über 9 % Dividendenrendite!

Die meisten Dividendeninvestoren werden sich über das aktuelle Niedrigzinsumfeld sicherlich kaum beklagen. Schließlich werden sie von vielen Konzernen, in die sie investiert haben, von soliden Gewinnbeteiligungen verwöhnt. Und ohne Frage stellt es die Anleger umso zufriedener, je höher diese ausfallen.

Bei Einkommensinvestoren sind hier unter anderem amerikanische REITs (Real Estate Investment Trust) sehr beliebt. Denn sie gelten gemeinhin als sehr zuverlässige Dividendenzahler. REITs sind im Grunde nichts anderes als Immobilien-Aktiengesellschaften, deren Anteile an der Börse gehandelt werden.

Eine Besonderheit ist, dass REITs mindestens 90 % ihrer Gewinne an die Anteilseigner ausschütten müssen. Von vielen Investoren werden sie deshalb natürlich als gute Dividendenaktien angesehen. Mit Omega Healthcare schauen wir uns heute einmal einen REIT an, mit dem man gleich von Beginn an von einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite profitieren könnte.

Kurzer Überblick

Eigentlich heißt das Unternehmen Omega Healthcare Investors Inc. und es steht bereits seit 1992 für Investitionen in Sachen Seniorenbetreuung. Es geht dabei hauptsächlich um Pflegeeinrichtungen bzw. Altenpflegeheime. Aber auch Einrichtungen für das betreute Wohnen gehören hier selbstverständlich mit dazu.

Mit einer zehnjährigen Gesamtrendite von 232 % belegte Omega Healthcare bis 2020 den zweiten Platz unter den Healthcare REITs. Und wenn es um die Gesamtrendite aller REITs geht, dann glänzt die Firma immerhin mit Platz 26. Meines Erachtens sieht es also so aus, als wenn wir es hier mit einem der besseren Vertreter aus diesem Bereich zu tun haben könnten.

Das Portfolio von Omega Healthcare würde ich als gut diversifiziert bezeichnen. Zu den Liegenschaften des Immobilienunternehmens zählen nämlich insgesamt 939 Objekte in 42 Bundesstaaten der USA. Obwohl man erwähnen könnte, dass sich allerdings auch eine Liegenschaft in Großbritannien befindet.

Blicken wir auf die Dividende

Omega Healthcare hat seine Dividendenzahlungen sehr aktionärsfreundlich auf vier Termine im Jahr aufgeteilt. Die letzte Quartalsausschüttung in Höhe von 0,67 US-Dollar kam am 15.02.2022 zur Auszahlung. Man erhält als Investor also aktuell eine Gesamtjahresdividende von 2,68 US-Dollar je Anteilsschein.

Beim aktuellen Aktienkurs lässt sich mit diesem Wert eine Dividendenrendite von hohen 9,47 % errechnen. In erster Linie könnte dies natürlich für alle Neueinsteiger absolut interessant aussehen. Aber auch wer die Aktie von Omega Healthcare schon etwas länger in seinem Bestand hat, kann sicherlich mit der Dividendenentwicklung zufrieden sein.

Im Zeitraum von 2003 bis 2019 wurde die Ausschüttung vom Unternehmen nämlich regelmäßig erhöht. Allerdings mit einer Steigerungsrate, die man wohl als nicht ganz so üppig bezeichnen kann. Dennoch erhalten die Anleger derzeit eine um 68 % höhere Quartalsdividende als noch vor zehn Jahren.

Und die Aktie?

Die Papiere von Omega Healthcare befinden sich schon seit einem längeren Zeitraum in einer Seitwärtsphase. Und so verwundert es nicht, dass sie aktuell mit 28,30 US-Dollar (04.05.2022) nur gut 37 % höher notieren als zehn Jahre zuvor. Ihren bisherigen Höchststand erreichte die Aktie übrigens am 22.01.2015 mit 45,16 US-Dollar.

Doch für Einkommensinvestoren sollten ja nicht unbedingt die Kursausschläge, sondern womöglich viel eher attraktive Dividendenzahlungen im Vordergrund stehen. Zwar weist die Dividende von Omega Healthcare in den letzten zwei Jahren keine Erhöhung auf, doch könnte auf jeden Fall die attraktive Dividendenrendite für eine Investition sprechen.

Auch in Sachen Dividendensteigerungen muss das letzte Wort ja noch nicht unbedingt gesprochen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man in der nächsten Zeit durchaus wieder kleine Anhebungen erlebt. Wer dies ähnlich sieht und noch einen Wert mit hoher anfänglicher Dividendenrendite für sein Depot sucht, könnte sich also eventuell einmal etwas intensiver mit dem Omega-Healthcare-REIT beschäftigen.

Der Artikel Passives Zweiteinkommen gesucht? Dieser amerikanische REIT bietet aktuell über 9 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images