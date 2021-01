Patientenschützer: Erste beide Impfstoffe nur für Ältere nutzen

BERLIN (dpa-AFX) - Mit der Verfügbarkeit des Impfstoffes von Astrazeneca in der Fläche sollte nach Ansicht der Deutschen Stiftung Patientenschutz das Impfen der Seren von Biontech /Pfizer und Moderna an Menschen unter 65 Jahren vorerst gestoppt werden. "So kann die ältere Generation mit den für ihre Altersgruppe hochwirksamen Vakzinen schneller versorgt werden", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Ebenso würde diese Entscheidung die Konkurrenz um die Impfangebote entzerren. Der Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag sollte dafür die Weichen stellen.

Die EU hatte am Freitag dem Impfstoff von Astrazeneca eine Zulassung erteilt, und zwar für Erwachsene ab 18 Jahren ohne eine Altersbegrenzung. Die am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Ständige Impfkommission hingegen empfahl den Astrazeneca-Impfstoff nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren./shy/DP/fba