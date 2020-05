Patientenschützer: Wieder Vertrauen in Klinikaufenthalte schaffen

BERLIN (dpa-AFX) - Patientenschützer fordern besondere Vorkehrungen, um angesichts der Corona-Krise bei vielen Menschen wieder Vertrauen in Klinikaufenthalte herzustellen. Dafür sei ein verbindliches und lückenloses Patienten-Monitoring unabdingbar, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. "So müssen die Häuser dokumentieren, wer mit wem wann Kontakt hatte." Ebenso sollte jede Klinik drei Bereiche einrichten. "Nur zwischen Infizierten und Nichtinfizierten zu unterscheiden, reicht nicht. Ein weiterer Sektor ist notwendig, um die Patienten in den Blick zu nehmen, die noch nicht klar zugeordnet werden können."

Die Kliniken sollen nach einem Beschluss von Bund und Ländern wieder mehr Operationen und andere wichtige Behandlungen aufnehmen. Die Infektionsentwicklung in der Corona-Krise und eine präzise Übersicht durch ein neues Intensivbetten-Register ließen es zu, einen "etwas größeren Teil" der Kapazitäten wieder für planbare OPs zu nutzen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bereits Empfehlungen dafür vorgelegt. Hintergrund ist auch, dass Patienten teils aus Sorge vor dem Coronavirus Klinikaufenthalte wegen anderer Erkrankungen meiden.

Patientenschützer Brysch sagte: "In jedem Fall muss auch unabhängig von Symptomen regelmäßig bei Patienten und Mitarbeitern auf das Virus getestet werden." Nur mit solchen verbindlichen Maßnahmen könne es gelingen, Ketteninfektionen zu verhindern./sam/DP/jha