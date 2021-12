Patrick Antoniou: Diese Werte gehören 2022 ins Depot!

Im Fokus hat er den Nasdaq 100, Apple, Sox und Meta. Antoniou spricht über die bisherige Performance und das, was aus charttechnischer Sicht im kommenden Jahr noch möglich ist.Dafür zieht er erst ein Resümee aus 2021 und verrät dann, was die Anleger 2022 an der Börse erwartet.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008