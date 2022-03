Patrizia bestätigt Prognose

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Patrizia hat trotz des Ukraine-Krieges seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. So dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) 2022 bei 120 bis 145 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mit. Im abgelaufenen Jahr war das Ebitda um 11,4 Prozent auf 128,9 Millionen Euro geklettert. Obwohl das Unternehmen in der Ukraine und Russland nicht engagiert sei, ließen sich die Auswirkungen der gestiegenen geopolitischen Risiken sowie der weiteren Entwicklung der Covid-19 Pandemie derzeit nicht abschließend beurteilen, hieß es.

Der strukturelle Wachstumsmarkt für das Real Asset Investment Management sei jedoch intakt. Die Bandbreite für das jährliche organische Wachstum von durchschnittlich 8 bis 10 Prozent bekräftigte der Immobilienkonzern daher ebenfalls. Patrizia hatte bereits Ende Februar die Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht, die nun bestätigt wurden. Zudem hatte das Unternehmen eine Erhöhung der Dividende angekündigt./nas/jha/