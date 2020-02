PATRIZIA - Kursziel 23,00 EUR?

PATRIZIA Immobilien AG - WKN: PAT1AG - ISIN: DE000PAT1AG3 - Kurs: 21,520 € (XETRA)

Seit Ende November treiben die Käufer die Patrizia Immobilien-Aktie nach oben. Weder das 2018er-Hoch noch das 2019er konnten diesen Anstieg verhindern. Nur die eingezeichnete obere Trendbegrenzungslinie hat bislang weitere Kurszuwächse verhindert. In den letzten drei Tagen nahmen die Marktteilnehmer Gewinne mit. Stoppen diese Gewinnmitnahmen an diesem Support?

Unterstützungszone bei 21,00 EUR

Das Rally-Hoch lag in der vergangenen Woche bei 22,46 EUR. Nahezu genau dort trafen die Wertpapiere auf die obere Trendbegrenzungslinie. Seitdem läuft eine Konsolidierung. Diese dürfte bereits an der 21,00 EUR-Marke enden, denn dort befindet sich eine wichtige Unterstützung. Wird diese in den nächsten Tagen verteidigt, dürfte ein weiterer Anstieg bis ca. 23,00 EUR nur eine Frage der Zeit sein. Auf diesem Kursniveau wird dann allerdings die Luft recht dünn.

Sollte der Titel dagegen unter 21,00 EUR zurückfallen und sogar unter dem EMA50 bei 20,36 EUR schließen, würde ein Rückgang bis zur 19,00 EUR-Marke drohen. Diese Zone könnte dann jedoch der Startpunkt für eine zweite Aufwärtsbewegung sein.

PATRIZIA Immobilien AG

