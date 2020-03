Pattern Energy gibt Dividende für das erste Quartal bekannt

Der amerikanische Energiekonzern Pattern Energy Group Inc. (ISIN: US70338P1003, NASDAQ: PEGI) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 0,4220 US-Dollar, wie am Montag mitgeteilt wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende für das erste Quartal am 30. April 2020 (Record date: 31. März 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 1,688 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 27,16 US-Dollar (Stand: 2. März 2020) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 6,22 Prozent.

Pattern Energy ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien mit Sitz in den USA und verfügt über ein Portfolio von 28 Projekten in den USA, Kanada und in Japan. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019 wurde ein Umsatz von 147 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 113 Mio. US-Dollar) erwirtschaftet, wie ebenfalls am Montag berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 1,51 Prozent im Plus - bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 2,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de