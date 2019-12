Patterson Companies gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Der Pharmazie- und Gesundheitskonzern Patterson Companies Inc. (ISIN: US7033951036, NYSE: PDCO) wird unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 26 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 1,04 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 21,13 US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2019) entspricht dies einer Dividendenrendite von 4,92 Prozent.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 24. Januar 2020 (Record date: 10. Januar 2020). Im April 2017 erfolgte eine Anhebung der Dividende um acht Prozent auf den aktuellen Betrag.

Patterson ist im Pharmazie-, Dental- und Veterinärbereich tätig und erzielte im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2020 Umsätze von 2,75 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,74 Mrd. US-Dollar). Dabei stand ein Verlust von 3,54 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 24,14 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Das Unternehmen ist im Jahr 1877 von den Brüdern John und M. F. Patterson in Milwaukee, USA, gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Saint Paul, Minnesota.

Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 7,48 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 2 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2019).

Redaktion MyDividends.de