Paychex schüttet Dividende aus und kauft eigene Aktien zurück

Der amerikanische Finanzdienstleister Paychex Inc. (ISIN: US7043261079, NASDAQ: PAYX) schüttet am 26. August 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,66 US-Dollar aus. Record date ist der 2. August 2021.

Paychex schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet 2,64 US-Dollar Dividende aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 110,22 US-Dollar (Stand: 8. Juli 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,39 Prozent. Seit dem Jahr 1988 wird eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Im April 2021 wurde die Dividende um 6 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. Das Unternehmen wird zudem bis zum 31. Januar 2024 eigene Aktien im Wert von bis zu 400 Mio. US-Dollar zurückkaufen. Paychex mit Firmensitz in Rochester ist 1971 von B. Thomas Golisano gegründet worden. Ende 2003 startete die Paychex Deutschland GmbH in Hamburg. Das Unternehmen übernimmt Lohn- und Gehaltsabrechnungen speziell für kleine und mittelgroße Firmen. Im vierten Quartal (31. Mai 2021) des Fiskaljahres 2021 erzielte Paychex einen Umsatz von 1,03 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 915,1 Mio. US-Dollar), wie am 25. Juni 2021 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 263 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 220,7 Mio. US-Dollar). Seit Anfang des Jahres 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 18,29 Prozent im Plus bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 39,51 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Juli 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de