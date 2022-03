Zusätzliches Kapital erweitert Payhawks Serie-B-Finanzierungsrunde auf 215 Mio. USD. Dies folgt auf Payhawks Serie-B-Runde drei Monate zuvor – die zweitgrößte für ein B2B-Unternehmen in Mittel- und Osteuropa.



In einer von Lightspeed Venture Partners geleiteten Finanzierungsrunde sicherte sich das Unternehmen bei einer Bewertung von 1 Mrd. USD zusätzliche 100 Mio. USD. Damit wird Payhawk zum ersten Einhorn Bulgariens.



Die vorherige Runde im November 2021 bewertete das Unternehmen mit 570 Mio. USD. Nach Verdoppelung der jährlichen wiederkehrenden Umsätze in allen Quartalen wird die Bewertung voraussichtlich 1 Mrd. USD erreichen.



Zu den neuen Investoren, die sich an dieser Runde beteiligen, gehören Sprints Capital, Endeavor Catalyst, HubSpot Ventures und Jigsaw VC. Auch alle bestehenden Investoren, darunter Greenoaks, QED Partners und Earlybird Digital East, nehmen teil.



Das Fintechunternehmen wird die Mittel für die Erweiterung seines Produktteams, die Verdoppelung seiner Anstrengungen zur Entwicklung marktführender Geschäftsfunktionen und die Verstärkung des Vertriebs- und Marketingteams für die Erschließung neuer Märkte in 2022 verwenden.



Payhawk, die Lösung für Zahlungen und Spesen mit Niederlassungen in London, Sofia, Berlin und Barcelona, hat weitere 100 Mio. USD aufgebracht und seine Serie-B-Runde damit auf 215 Mio. USD erweitert. Durch die Erweiterung der Serie B erreicht das Unternehmen eine Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar. Payhawk wird somit zum ersten Unternehmen Bulgariens, das den Status eines Einhorns erhält. Das Unternehmen strebt an, dem bulgarischen Startup-Ökosystem als Katalysator zu dienen und auch künftig das beste 1 % der Talente auf dem Markt zu rekrutieren und zu binden.

Payhawk co-founders Konstantin Djengozov CFO (left), Hristo Borisov, CEO (center), Boyko Karadzhov CTO (right) (Photo: Business Wire)

Lightspeed Venture Partner, ein führendes globales Risikokapitalunternehmen mit mehr als 10,5 Milliarden US-Dollar unter Verwaltung und bestehenden Investitionen in Unternehmen wie Affirm, Grafana, Faire, FTX, Personio oder Snap, führt die erweiterte Finanzierungsrunde an, wobei sich Sprints Capital, Endeavor Catalyst, HubSpot Ventures und Jigsaw VC ebenfalls beteiligten.

Die Aufnahme der zusätzlichen Mittel erfolgt nur drei Monate, nachdem Payhawk im November 2021 die erste Tranche der Serie-B-Finanzierung in Höhe von 115 Mio. US-Dollar gemeldet hatte1, und weniger als ein Jahr nach Abschluss der Serie-A-Runde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar im April 2021. Mit dem frischen Kapital besitzt Payhawk nun die erforderliche finanzielle Stärke, um seine Präsenz im mittleren Marktsegment aggressiv auszubauen und seine ambitionierten globalen Expansionspläne zu verfolgen.

Bisher müssen Finanzteams immer noch einen großen Teil der Arbeit manuell abwickeln, da sie mehrere isolierte Tools für das Management von Karten, Zahlungen, Rechnungen und Spesen nutzen. Payhawk reduziert den manuellen Aufwand durch die Zusammenführung dieser Komponenten zu einer einzigen Plattform. Das Unternehmen bietet außerdem eine branchenweit einzigartige Erstattung von 3 % auf Kartenzahlungen bis zur vollen Höhe des Abonnementbetrags, sodass Kunden die Kosten ihres Abonnements vollständig kompensieren und gleichzeitig von einer Unternehmenssoftware profitieren können.

Payhawk ist auf dem Weg zur führenden Plattform für große KMU und Unternehmenskunden, insbesondere multinationale Organisationen. Das Unternehmen bedient Unternehmen in 30 Ländern sowie zahlreiche Branchen, Währungen und Zahlungsmethoden.

Mit dem frischen Kapital wird das Produktteam von Payhawk verstärkt, indem 60 weitere leitende Software-Ingenieure aus dem obersten 1 % des Marktes in Sofia eingestellt werden. Durch diesen Schritt soll die steigende Kundennachfrage nach neuen Funktionen wie Kilometerstandserfassung und Tagespauschalen für eine zunehmende Rentabilität von Geschäftsreisen bedient werden. Andere vorhandene Funktionen für Unternehmenskunden werden ebenfalls erweitert, etwa die Integration von Oracle Netsuite, Subscription Management oder Budgets.

Dank der Dynamik durch die erste Serie-B-Kapitalaufnahme wird Payhawk im März Niederlassungen in Amsterdam und Paris sowie im September in New York eröffnen. Die Zahl seiner Mitarbeiter wird sich bis zum Jahresende von 100 auf über 300 verdreifachen. Die zusätzlichen Mittel sollen dabei neue Vertriebs- und Marketingimpulse zur weiteren Marktexpansion setzen.

Arsham Memarzadeh, Partner bei Lightspeed Venture Partners, kommentiert:

„Payhawk ist mehr als nur eine Software zur Spesenverwaltung. Sie bietet Finanzteams einen zentralen Hub zur Konsolidierung der vorhandenen getrennten Systeme, die für die Verfügung, Nachverfolgen, Verarbeitung und Budgetierung von Unternehmensgeldern notwendig sind. Nachdem wir nun ein Jahr lang die Gelegenheit hatten, das Team kennenzulernen, sind wir begeistert von der rasanten Produktentwicklung, mit der sie in weniger als vier Jahren die marktweit umfangreichste Lösung bereitgestellt haben.“

Hristo Borisov, CEO und Gründer von Payhawk, erklärt:

„Wir waren stets davon überzeugt, ein großes Unternehmen aufbauen zu können, wenn wir eine Lösung für ein wichtiges Problem in einem großen Markt anbieten. Die Größe der Marktchance treibt unser Wachstum und unsere Ambitionen weiter voran. Jeder Mitarbeiter, der für Geschäftsausgaben zuständig ist, ist auf der Suche nach einer besseren Lösung für das Spesenmanagement. Bisher wurde dieses enorme Problem jedoch nie von einem starken Produktteam mit umfassendem technischen Know-how angegangen. Eine solche Lösung bringt Payhawk auf den Markt.“

„Unser Status als erstes Einhorn Bulgariens ist das Ergebnis der harten Arbeit und des hohen Durchhaltevermögens unseres Teams in den zurückliegenden dreieinhalb Jahren. Wir sind erst am Anfang unserer Reise und können es kaum erwarten, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Zahlungen verwalten, zu transformieren.“

Über Payhawk

Die Finanzplattform Payhawk kombiniert Spesenverwaltung, Zahlungen und Rechnungsverwaltung in einer Lösung und bietet somit eine Komplettlösung für Finanzteams. Zum Kundenstamm gehören schnell wachsende und etablierte multinationale Unternehmen wie LuxAir, Lotto24, Viking Life, Gtmhub, Flink, MacPaw und By Miles. Payhawk treibt überdies die digitale Transformation von Unternehmen wie A.T.U in Deutschland voran, wo in den mehr als 550 Filialen des Unternehmens bereits bargeldlose Zahlungen mit Firmenkarten möglich sind. Das Fintechunternehmen wurde 2018 von Hristo Borisov, Boyko Karadzhov und Konstantin Dzhengozov gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in London. Unterstützt wird es von renommierten Investoren wie Greenoaks, QED Investors, Earlybird Digital East und Eleven Ventures.

1 Die Finanzierungsrunde wurde mit 112 Mio. USD abgeschlossen, und im November 2021 kamen weitere 3 Mio. USD hinzu.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

