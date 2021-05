PAYPAL - Aktie erreicht wichtige Hürde

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 260,020 $ (NASDAQ)

Die PayPal-Aktie markierte am 16. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 309,14 USD. Anschließend fiel der Wert in einer schnellen Abwärtsbewegung auf 223,09 USD zurück. Nach einer Erholung auf 277,86 USD fiel der Wert noch einmal auf 233,61 USD zurück, fin sich dort aber wieder und erholte sich zuletzt. Am Freitag erreichte die Aktie den Abwärtstrend seit Februar 2021. Sie notierte intraday sogar leicht darüber. Zu einem Schlusskurs über diesem Trend kam es aber nicht.

Kaufwelle voraus?

Die PayPal-Aktie steht vor einer wichtigen Entscheidung. Gelingt ihr ein stabiler Ausbruch über den aktuell bei 261,14 USD liegenden Abwärtstrend, dann wäre eine Rally in Richtung 277,86 und 309,14 USD möglich. Sollte die Aktie allerdings unter die Unterstützung bei 254,39 USD abfallen, müsste mit einem weiteren Test des Aufwärtstrends seit 05. März 2021 bei aktuell 236,89 USD gerechnet werden.

