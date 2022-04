Paypal & Apple: Goldene Zukunft bei Gen Z!

PayPal und Apple besitzen eine Gemeinsamkeit: ihre Zahlungsdienstleistungen. Auch Apple Pay ist inzwischen schließlich ein sehr beliebter Weg, um zu bezahlen. Allerdings vergisst man das in dem großen Gesamtkonzern als Investor häufiger mal.

Es gibt jedoch noch eine starke Gemeinsamkeit zwischen den beiden Tech-Konzernen. Nämlich ihre Beliebtheit bei einer überaus relevanten Zielgruppe. Das wiederum kann auf eine goldene Zukunft hindeuten, die diese beiden Zahlungsdienstleister langfristig besitzen.

Apple und PayPal : Die Zahlungsdienstleister sind gefragt

Eine neue Studie aus dem Hause Piper Sandler legt nahe, dass Apple und PayPal momentan sehr beliebte, vielleicht sogar die beliebtesten Zahlungsdienstleister bei der Generation Z seien. Hierbei handelt es sich um die Altersgruppe, die bis zum Jahr 2010 geht und unter anderem komplett mit den Smartphones aufgewachsen sind. Sie gelten als digital-affin und als ein relevanter Zukunftsmarkt. Vor allem als Verbraucher.

Die Studie von Piper Sandler hat 7.100 Jugendliche in 44 US-Staaten befragt. Sie gilt zwar nicht als repräsentativ, aber dennoch als relevant, um ein Stimmungsbild zu erhalten. Das Ergebnis: Apple Pay ist der beliebteste Zahlungsdienstleister bei dieser Generation. Aber sehr dicht auf diesen ersten Platz folgt PayPal als Zweitplatzierter. Das kann für die Zukunft der Zahlungsdienstleister sehr bedeutend sein.

Mit der Generation Z wächst schließlich ein neuer Kreis von Verbrauchern heran, die jetzt allmählich ihre Schule beenden und ins Erwerbsleben einsteigen. Ihre gewonnenen Verhaltensmuster ändern sich vielleicht nicht mehr. Bis auf das, dass sie in Zukunft als Generation mehr Geld durch ihr Erwerbsleben haben. Wenn sie den Zahlungsdienstleistern Apple Pay und PayPal treu bleiben, so kann es in den kommenden Jahren noch ein enormes Wachstumspotenzial geben. Der Megatrend der digitalen Zahlungsdienstleistungen ist schließlich auch an und für sich noch nicht ausgereizt.

Eine interessante Erkenntnis

Apple Pay und PayPal haben es daher offenbar geschafft, die Generation Z von ihren Lösungen zu überzeugen und die noch jungen Verbraucher in ihr Ökosystem zu integrieren. Das ist wichtig, vielleicht sogar entscheidend, um langfristig eine Nutzerbasis mit Wachstumspotenzial zu besitzen.

Im Endeffekt ist es bloß eine Studie mit 7.100 jungen Verbrauchern, die trotzdem eine sehr wertvolle Tendenz offenbart. Wenn die Generation Z PayPal und Apple jedenfalls treu bleibt, so spricht wenig dagegen, dass das Payment Volume in den kommenden Jahren oder in der nächsten Dekade noch signifikant steigt. Zumal die angehenden Eltern aus der Generation Z ihre Vorlieben auch ihrem Nachwuchs beibringen. Das mag noch sehr früh sein: Aber vielleicht ist das ein erster Indikator dafür, wie etabliert diese Zahlungsdienstleister langfristig sein können.

Der Artikel Paypal & Apple: Goldene Zukunft bei Gen Z! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von PayPal. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und PayPal Holdings und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images