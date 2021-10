PAYPAL - Doch keine Übernahme von Pinterest

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 240,400 $ ( Nasdaq

Ohne Begründung oder Erklärung teilt PayPal heute in einem Satz mit, dass derzeit keine Übernahme von Pinterest verfolgt wird. Damit scheint die potenziell größte Übernahme eines sozialen Netzwerks zum aktuellen Stand geplatzt oder zumindest auf Eis gelegt zu sein. In der vergangenen Woche hatte der Bericht über eine geplante Übernahme noch für deutliche Turbulenzen bei beiden Aktien gesorgt. Während die Pinterest-Aktie in der Spitze um 19 % nach oben schoss, verlor die PayPal-Aktie in der Spitze rund 13 % an Wert. Im frühen europäischen Handel sorgt die Meldung nun für Erleichterung bei den PayPal-Aktionären. Das Papier gewinnt aktuell über 5 % an Wert.

Realtime Chart am Börsenplatz Tradegate:

PayPal Holdings Inc Aktie TradegateWie geht es weiter mit der PayPal-Aktie?

Der Kurseinbruch der vergangenen Woche hatte zu unschönen Verwerfungen im Chart geführt. Der wichtige Unterstützungsbereich bei 253 - 255 USD wurde gebrochen und somit ein Verkaufssignal ausgelöst. Es würde jetzt viel Kraft benötigen, dieses Signal wieder umzukehren, was jedoch mit der neusten Entwicklung der Nachrichtenlage durchaus denkbar erscheint.

Das bullische Szenario ist aktuell sehr spekulativ, wäre aber dennoch der Favorit: Mit einer nachhaltigen Rückkehr über 255 und 259 USD könnte das Papier die Abwärtskorrektur seit Juli beenden und eine neue Aufwärtswelle starten. Erste Ziele lägen bei 268 und 277 - 279 USD, später wäre dann Platz bis 296 und 309 USD.

Alternativ bleibt die Unsicherheit der Aktionäre bestehen und die Aktie scheitern nach dem Rücklauf am Widerstandsbereich bei 253 - 255 USD. Kippt sie dort wieder stark nach unten und fällt letztlich auch unter die Oktobertiefs zurück, droht ein Abverkauf bis rund 224 - 226 USD (graues Verlaufsszenario).

Fazit: Die heutige Meldung sorgt im europäischen Handel für große Erleichterung. Startet auch an den Heimatbörsen in den USA eine Kaufwelle, wäre ein größeres bullisches Reversal mit Start einer Jahresendrally denkbar. Dazu müssten jedoch zentrale Hürden im Bereich von 253 - 259 USD geknackt werden.

PayPal Holdings Inc Aktie

Auch interessant:

AMERICAN EXPRESS - Zahlen überzeugen Anleger

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)