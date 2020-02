PayPal Long: 50 Prozent Chance

PayPal hat Ende Jänner die Bücher für das 4. Quartal geöffnet und konnte beim Umsatz einen Zuwachs von 17 % auf 5 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Aufgrund hoher Ausgaben sank der Gewinn im Vergleich zum 4. Quartal 2018 um 13 % auf 507 Millionen Dollar. Der Ausblick für den Umsatz im laufenden Quartal blieb leicht unter den Erwartungen. Für die Aktie spricht die Dynamik bei den Nutzern, wo der Onlinebezahldienst im letzten Quartal 10 Millionen neue Kunden hinzugewinnen und die Kundenbasis auf 300 Millionen erhöhen konnte. PayPal streckt seine Fühler auch auf den chinesischen Markt aus, wo der Zahlungsspezialist aber auf die etablierten Dienste WeChat und AliPay trifft. Über diese beiden Dienste wickeln rund 1 Milliarde Chinesen ihre Zahlungen ab. In Summe kann PayPal seine Position im Zentrum des Internetzahlungsverkehrs aber behaupten und hat das Potential, auch in Zukunft positiv zu überraschen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von PayPal konnte das im Juli 2019 herausgebildete all time high in den letzten Handelstagen überwinden, und durch ein neues Hoch ersetzen. Der Kurs bewegt sich seit Mitte November 2019 in einem intakten Aufwärtstrend und hat die Zugewinne - gemessen am Nasdaq 100 - um 2 Prozentpunkte übertroffen. Auf Basis der Unterstützung bei 121,22 US-Dollar ist das nächste angepeilte Ziel das Level von 130,48 US-Dollar. Bei geeignetem Marktumfeld könnten die Marktteilnehmer das Papier innerhalb der nächsten 4 bis 5 Wochen auf dieses Niveau anheben. Nach unten kann das Support-Level bei 113,66 US-Dollar einen möglichen Kursverlust verzögern. In Summe ist der Vorteil auf der Long Seite, weil sowohl der Aufwärtstrend intakt ist und der Starke Widerstand bei 121,22 US-Dollar überwunden ist. Weiters kann das erwartete Gewinnwachstum das sportliche KGV 2020 von 56,48 sehr schnell nach unten bringen.

PayPal (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 130,48 // 136,26 US-Dollar Unterstützungen: 121,22 // 113,66 US-Dollar

Fazit

PayPal hat sich eine gute Position im Markt für den Zahlungsverkehr im Internet erarbeitet und profitiert mit regelmäßigen Zuwächsen beim Umsatz und Gewinn im niedrigen 2 Stelligen Bereich.

Der Mini Future Long (WKN KA795Q) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 6,76 von einem steigenden Kurs der PayPal Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 1199 US-Dollar (9,70 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 117,30 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,06 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 133,00 US-Dollar liegen (2,51 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA795Q Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,68 - 1,69 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 105,86 US-Dollar Basiswert: PayPal KO-Schwelle: 111,93 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 123,89 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,51 Euro Hebel: 6,76 Kurschance: + 50 Prozent Quelle: Citigroup

Trends-Update: Lam Research

Die am 2. Januar 2020 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN KA795Q auf eine steigende Aktie von Lam Research zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Mini Future Long schloss am 19. Februar zum Geldkurs von 7,90 Euro und lag mit 92,2 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Basiswert auf 293,83 Euro nachziehen. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 4,06 Euro.

Lam Research (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

