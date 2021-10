PAYPAL - Vorsicht, Rutschgefahr!

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 255,010 $ ( Nasdaq

Seit dem Tief aus dem Frühjahr 2020 hatte sich der Aktienkurs des Payment-Riesen annähernd wieder vervierfacht Ende Juli. Seitdem ist die Luft ein wenig raus bei den Käufern.

Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Die Anteilsscheine des im NASDAQ100 gelisteten Unternehmens waren einer der Highflyer an der Wall Street in den vergangenen 18 Monaten. Seit dem potentiellen Doppeltop im Bereich um 310 USD ist den Käufern jedoch nicht mehr viel gelungen, im Gegenteil: Gestern rutschte die Aktie per Tagesschluss unter den viel beachteten EMA200 im Tageschart, zum ersten Mal seit April 2020.

Damit wu8rde ein prozyklisches Verkaufssignal in der Aktie generiert. Dies ist insofern signifikant, als dass einige Investorengruppen nur Anteilsscheine halten dürfen, die oberhalb dieses viel beachteten gleitenden Durchschnitts notieren.

Dementsprechend muss hier durchaus eine größere Verkaufsfälle in den Bereich der Horizontalunterstützung um 225-230 USD einkalkuliert werden für die kommenden Wochen. Erst Kurse oberhalb von 270 USD bringen die Käufer wieder zurück ins Spiel für einen erneuten Anlauf Richtung 310 USD, bis dahin dominieren vorerst die Risiken einer größeren Abwärtskorrektur.

Fazit: Die Aktie hat gestern ein Verkaufssignal generiert - unterhalb von 270 USD wird in den kommenden Wochen eine Abwärtswelle Richtung 225-230 USD präferiert, potentiell deutlich tiefer.

Paypal Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)