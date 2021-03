Paysafe schließt Fusion mit Foley Trasimene Acquisition Corp. II ab

Transaktion und Schritt an die Kapitalmärkte sollen Wachstum beschleunigen, Margen optimieren und M&A-Strategie von Paysafe weiter ausbauen





Fusioniertes Unternehmen wird als Paysafe Limited firmieren und an der New Yorker Börse gehandelt



Paysafe Group Holdings Limited, eine führende spezialisierte Zahlungsplattform, und Foley Trasimene Acquisition Corp. II ("Foley Trasimene"), eine Akquisitionszweckgesellschaft, gaben heute bekannt, dass sie ihren zuvor angekündigten Zusammenschluss abgeschlossen haben. Die Fusion wurde auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung von Foley Trasimene am 25. März 2021 genehmigt und heute, am 30. März 2021, abgeschlossen. Das kombinierte Unternehmen firmiert nun als Paysafe. Die Stammaktien und Optionsscheine von Paysafe werden ab morgen, 31. März 2021, an der New Yorker Börse (NYSE) gehandelt.

Paysafe ist eine führende spezialisierte Zahlungsplattform mit einem zweiseitigen Netzwerk von Endkunden und Händlern, dessen Hauptziel es ist, Unternehmen und Konsumenten auf der ganzen Welt zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge, digitale Wallets, einschließlich der Marken Skrill und Neteller, und Online-Cash-Lösungen, einschließlich paysafecard und Paysafecash, zu ermöglichen.

William P. Foley, II, Gründer und Vorsitzender von Foley Trasimene, wird als Vorsitzender des neu gebildeten Board of Directors von Paysafe fungieren. Das Management-Team von Paysafe unter der Leitung von Philip McHugh, CEO, wird das fusionierte Unternehmen weiterhin führen.¹

William P. Foley, II, Gründer und Vorsitzender von Foley Trasimene und Vorsitzender von Paysafe, erklärte dazu: „Wir sind begeistert, diesen Unternehmenszusammenschluss mit Paysafe zu vollziehen, und ich freue mich persönlich darauf, weiterhin mit Philip, Blackstone, CVC und dem gesamten Board of Directors zusammenzuarbeiten, während wir unseren Plan für ein beschleunigtes und profitables Wachstum weiter umsetzen. Paysafe verfügt über die richtigen Assets, das richtige Team und die richtige Strategie, um eine enorme Chance für eine langfristige Wertschöpfung in der Zahlungsbranche zu nutzen, insbesondere im Bereich iGaming, der sich in den Vereinigten Staaten gerade erst richtig zu entfalten beginnt.“

Philip McHugh, CEO von Paysafe, erklärte: „Der Abschluss dieser Transaktion und unsere Notierung an der New Yorker Börse ist ein wesentlicher Meilenstein für Paysafe. Dass wir diesen Punkt heute erreicht haben ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams auf der ganzen Welt. Ich möchte auch Bill und dem Team von Foley Trasimene für ihren Rückhalt und ihren Glauben an unsere Chance danken, und natürlich Blackstone und CVC für ihre anhaltende Investition und Unterstützung. Wir freuen uns darauf, die nächste Phase unserer Wachstumsreise als börsennotiertes Unternehmen zu beginnen.“

Eli Nagler, ein Senior Managing Director bei Blackstone, sagte: „Der heutige Tag ist ein bedeutender Meilenstein für Paysafe und ein Beweis für die hervorragende Arbeit des Weltklasse-Managementteams über mehrere Jahre hinweg. Wir glauben, dass Paysafe großes Potenzial für weiteres Wachstum hat und freuen uns darauf, Teil des Teams zu bleiben und den weiteren Erfolg als börsennotiertes Unternehmen zu sehen.“

Peter Rutland, Managing Partner bei CVC, sagte: „Wir freuen uns für Paysafe, dass nun das nächste Kapitel als börsennotiertes Unternehmen beginnt. Durch die Kombination der führenden Lösungen von Paysafe in wachstumsstarken, spezialisierten Märkten mit dem erfahrenen Managementteam von Paysafe, das nun durch Bill Foleys Erfolgsbilanz bei der Steigerung des organischen und anorganischen Wachstums ergänzt wird, ist dieses Unternehmen unglaublich gut positioniert, um einen starken Wachstumskurs fortzusetzen und Werte für die Aktionäre und alle anderen Stakeholder zu schaffen.“

Berater

Credit Suisse fungierte als leitender Finanz- und Kapitalmarktberater für Paysafe. Morgan Stanley fungierte ebenfalls als Finanzberater für Paysafe. BofA Securities, J.P. Morgan Securities LLC und Barclays fungierten ebenfalls als Kapitalmarktberater. Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierte als Rechtsberater für Paysafe. Proton Partners fungierte als strategischer Berater für Paysafe. RBC Capital Markets LLC, BofA Securities und J.P. Morgan fungierten als Finanzberater für Foley Trasimene. Weil, Gotshal & Manges LLP fungierte als Rechtsberater für Foley Trasimene.

Hinweis:

¹ Paysafes neu zusammengesetztes Board of Directors https://www.paysafe.com/en/paysafegroup/news/detail/paysafe-announces-board-of-directors-for-post-merger-public-company/

Über die Paysafe Gruppe

Die Paysafe Gruppe (Paysafe) ist eine führende spezialisierte Zahlungsplattform mit dem zentralen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dabei wird auf die internationale, branchenführende Expertise im Processing, bei digitalen Wallets und Bargeldlösungen für das Internet zurückgegriffen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem jährlichen Gesamttransaktionsvolumen von 92 Mrd. USD im Jahr 2020 und rund 3.400 Mitarbeitern an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher weltweit durch über 70 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen Währungen. Die Lösungen werden auf einer integrierten Plattform geboten und sind auf mobile-initiierte Zahlungen, real-time analytics und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet.

Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.paysafe.com.

Über Foley Trasimene Acquisition Corp. II

Foley Trasimene Acquisition Corp. II ist eine „blank check company“, deren Geschäftszweck darin besteht, Fusion, Aktientausch, Übernahme von Vermögenswerten, Aktienkauf, Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen oder Körperschaften durchzuführen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.foleytrasimene2.com

Über Blackstone

Blackstone ist eine der führenden Investmentfirmen der Welt. Wir streben danach, positive wirtschaftliche Auswirkungen und langfristige Werte für unsere Investoren, die Unternehmen, in die wir investieren, und die Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, zu schaffen. Wir tun dies, indem wir außergewöhnliche Menschen und flexibles Kapital einsetzen, um Unternehmen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Unser verwaltetes Vermögen in Höhe von 619 Milliarden US-Dollar umfasst Anlagevehikel, die sich auf Private Equity, Immobilien, öffentliches Fremd- und Eigenkapital, Biowissenschaften, Wachstumsaktien, opportunistische, nicht Investment-Grade-Kredite, Real Assets und Sekundärfonds konzentrieren - und das alles auf globaler Basis. Mehr dazu unter www.blackstone.com. Folgen Sie Blackstone auf Twitter @Blackstone.

Über CVC

CVC wurde 1981 gegründet und ist mit einem verwalteten Vermögen von 105,1 Mrd. US-Dollar, einem zugesagten Fondsvolumen von 160,3 Mrd. US-Dollar und einem globalen Netzwerk von 23 lokalen Niederlassungen weltweit führend in den Bereichen Private Equity und Kredite: 15 in Europa und Nord- und Südamerika und acht in der Region Asien-Pazifik. CVC befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter und wird von seinen Managing Partnern geführt. Die Private-Equity-Plattform von CVC verwaltet ein Vermögen von über 79 Milliarden US-Dollar und umfasst vier Strategien: Europa/Amerika; Asien; Strategische Chancen; und Growth Partners, die alle von der globalen Plattform von CVC profitieren. Die Fähigkeit von CVC, das gesamte Ausmaß seiner globalen Ressourcen in jeder Situation zum Tragen zu bringen, verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und bei der Wertschöpfung während der Besitzzeit von CVC.

Ansprechpartner für Rückfragen

