Pearson erzielt weniger Gewinn und steigert die Dividende

Die britische Mediengruppe Pearson plc (ISIN: GB0006776081) will die Schlussdividende für das Jahr 2019 um 4 Prozent auf 13,5 Pence (ca. 16 Eurocent) je Aktie erhöhen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Im Vorjahr wurden 13 Pence ausgeschüttet. Die Zahlung der Schlussdividende erfolgt am 7. Mai 2020 (Record day: 27. März 2020).

Pearson zahlt seine Dividende in Form einer Zwischendividende und einer Schlussdividende aus. Die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr 2019 (inklusive der bereits bezahlten Zwischendividende) liegt bei 19,5 Pence (ca. 23,3 Eurocent). Gegenüber dem Vorjahr (18,5 Pence) ist dies eine Anhebung um 5 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 6,70 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,48 Prozent.

Der Umsatz sank im Geschäftsjahr 2019 um 6 Prozent auf 3,87 Mrd. Pfund, wie ebenfalls am Freitag berichtet wurde. Der Konzern erzielte einen bereinigten operativen Gewinn von 581 Mio. Pfund (Vorjahr: 546 Mio. Pfund). Unter dem Strich stand ein Gewinn von 264 Mio. Pfund nach 588 Mio. Pfund im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie sank auf 34 Pence nach 75,6 Pence im Jahr zuvor. Für das Jahr 2020 erwartet Pearson einen bereinigten operativen Gewinn in einer Spanne von 410 bis 490 Mio. Pfund.

Pearson ist ein britischer Medienkonzern und beschäftigt über 24.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen verkaufte vor einigen Jahren die Financial Times und seinen Anteil am Magazin Economist um sich mehr als Erziehungs- und Lehrmaterialanbieter zu fokussieren. Seinen Anteil an der Buchverlagsgruppe Penguin Random House verkaufte Pearson an Bertelsmann.

Redaktion MyDividends.de