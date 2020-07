Pearson erzielt weniger Umsatz und zahlt eine konstante Dividende

Die britische Mediengruppe Pearson plc (ISIN: GB0006776081) will eine Zwischendividende für das Jahr 2020 in Höhe von 6 Pence (ca. 6,6 Eurocent) je Aktie an die Investoren ausbezahlen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Im Vorjahr wurden ebenfalls 6 Pence ausgeschüttet. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 21. September 2020 (Record day: 14. August 2020).

Pearson zahlt seine Dividende in Form einer Zwischendividende und einer Schlussdividende aus. Die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr 2019 lag bei 19,5 Pence (ca. 21,4 Eurocent). Beim derzeitigen Börsenkurs von 5,91 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,62 Prozent.

Der Umsatz sank im ersten Halbjahr 2020 (30. Juni 2020) auf 1,49 Mrd. Pfund (Vorjahr: 1,83 Mrd. Pfund), wie ebenfalls am Freitag berichtet wurde. Auf vergleichbarer Basis war dies ein Rückgang um 17 Prozent. Der Konzern erzielte einen bereinigten operativen Verlust von 23 Mio. Pfund nach einem bereinigten operativen Gewinn von 144 Mio. Pfund im Vorjahr.

Pearson ist ein britischer Medienkonzern und beschäftigt rund 22.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen verkaufte vor einigen Jahren die Financial Times und seinen Anteil am Magazin Economist um sich mehr als Erziehungs- und Lehrmaterialanbieter zu fokussieren. Seinen Anteil an der Buchverlagsgruppe Penguin Random House verkaufte Pearson an Bertelsmann.

Redaktion MyDividends.de