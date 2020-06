Pegasystems hält die Dividende stabil

Der Technologiekonzern Pegasystems Inc. (ISIN: US7055731035, NYSE: PEGA) kündigt eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 3 US-Cents an. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,12 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Aktienkurs von 93,74 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2020) einer Dividendenrendite von 0,13 Prozent.

Aktionäre erhalten die Dividende für das dritte Quartal am 15. Juli 2020 (Record date: 1. Juli 2020). Pegasystems gab auch eine Verlängerung des aktuellen Aktienrückkaufprogramms vom 30. Juni 2020 bis zum 30. Juni 2021 bekannt. Der zum Rückkauf stehende Betrag wurde von rund 39,5 Mio. US-Dollar, die derzeit zur Verfügung stehen, auf 60 Mio. US-Dollar ausgeweitet.

Pegasystems wurde 1983 gegründet und entwickelt strategische Anwendungen für Vertrieb, Marketing, Service und Betrieb. Zu den Produkten gehört die Pega 7 Plattform zur Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen BPM, Case Management, Echtzeit-Entscheidungsfindung und CRM. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 265,59 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 212,55 Mio. US-Dollar), wie am 29. April berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 (Stand: 15. Juni 2020) mit 17,69 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,5 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de