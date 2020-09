Pelosi - Keine Einigung über neuen Corona-Hilfsfond in Sicht

Washington (Reuters) - Im Ringen um ein neues Corona-Hilfspaket in den USA stecken die Verhandlungen weiter fest.

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sieht nach einem Telefonat Finanzminister Steven Mnuchin "gravierende Meinungsverschiedenheiten" zwischen den Demokraten und der republikanischen Regierung in Washington hinsichtlich neuer Staatshilfen. "Leider hat dieser Anruf deutlich gemacht, dass Demokraten und das Weiße Haus weiterhin ernste Differenzen haben, wenn es darum geht, wie ernst die Situation der arbeitenden Familien in Amerika ist", sagte Pelosi am Dienstag.

Insbesondere über die Ausgestaltung eines landesweiten Arbeitslosengeldes zur Abfederung der Jobmisere in der Corona-Krise liegen die beiden Lager über Kreuz. Die Demokraten fordern eine Aufstockung des Hilfsfonds von einer auf 2,2 Billionen Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte sich bereiterklärt, das Volumen um 300 Milliarden zu erhöhen.