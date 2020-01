Pelosi kritisiert US-Angriff im Irak ohne Zustimmung des Kongresses

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat die Rechtmäßigkeit des US-Raketenangriffs in der irakischen Hauptstadt Bagdad infrage gestellt. Der Angriff sei "ohne Absprache mit dem Kongress" erfolgt, schrieb Pelosi in einer Stellungnahme, die in der Nacht zum Freitag von US-Medien verbreitet wurde. "Die höchste Priorität der US-Führung ist, das Leben von Amerikanern und deren Interessen zu schützen", erklärte die Demokratin demnach.

Bei dem US-Angriff nahe dem Flughafen in Bagdad war am Donnerstag der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, General Ghassem Soleimani, getötet worden. Der Iran kündigte daraufhin Vergeltung an. Zwischen Demokraten und Republikanern im US-Kongress entbrannte eine Debatte darüber, ob US-Präsident Donald Trump für den Angriff die Zustimmung des Parlaments benötigt hätte.

Das Leben von US-Einsatzkräften und Diplomaten dürfe nicht weiter durch "provokative und unverhältnismäßige" Handlungen gefährdet werden, warnte die Frontfrau der Demokraten. Der Luftangriff könne zu einer weiteren "gefährlichen Eskalation der Gewalt" führen./gma/DP/jha