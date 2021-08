PELOTON - Aktie wird vorbörslich nach Zahlen verprügelt

Peloton Interactive verfehlt im vierten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -1,05 USD die Analystenschätzungen von -0,44 USD. Der Umsatz mit 937 Mio. USD über den Erwartungen von 921,66 Mio. USD.

Diese Zahlen gab der Konzern gestern nachbörslich bekannt. Nach einem Schlusskurs bei 114,09 USD wird die Aktie aktuell (14:34 Uhr) bei 108,12 USD getaxt.

Nach einer steilen Rally erreichte die Peloton-Aktie am 14. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 171,09 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel er am 06. Mai 2021 auf ein Tief bei 80,48 USD zurück.

Nach diesem Tief erholte sich die Aktie deutlich auf 129,70 USD. Aber seitdem diesem Tief sinkt der Aktienkurs bereits wieder. Gestern scheiterte der Wert am Abwärtstrend seit Januar. Mit den vorbörslichen Kursen entfernt er sich deutlich davon. Das gestrige Tageshoch bei 120,62 USD liegt minimal oberhalb dieses Trends.

Neue Verkaufswelle

In der Peloton-Aktie könnte es in den nächsten Tagen und Wochen zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 94,00-92,50 USD oder sogar 80,48 USD kommen. Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie über 120,62 USD ansteigen. Dann ergäbe sich Potenzial in Richtung 139,75 USD oder sogar bis an das Allzeithoch.

Fazit: Nach den aktuellen Zahlen dürfte die Peloton-Aktie einige Zeit unter Druck stehen.

