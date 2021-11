PELOTON - Die Käufer radeln alle davon

Über den jüngsten Quartalszahlen-Schocker bei Peloton berichtete ich in diesem Artikel. Das ist nun gut zwei Wochen her. In der Zwischenzeit hat die Aktie noch einmal 25 % an Wert verloren. Die negativen Nachrichten reißen einfach nicht ab.

Denn das Management hat tatsächlich nach diesem Kursdesaster den Kapitalmarkt angezapft und eine Kapitalerhöhung über 1,07 Mrd. USD platzieren. Bezugskurs der neuen Aktien: 46 USD. Aktueller Kurs: 44 USD. Vor einigen Wochen hätte die Verantwortlichen noch für den doppelten Preis Aktien ausgeben können. Nun benötigen sie die doppelte Anzahl an Aktien und bewirken damit eine enorme Verwässerung des Kurses. Da ich stark davon ausgehe, dass das Management wusste, wie schlecht es im Unternehmen läuft, war das definitiv kein guter Schachzug. Man könnte es sogar so deuten, dass die Verantwortlichen von einer schnellen Erholung des Geschäfts und damit auch der Aktie nicht ausgehen, sonst hätten sie mit der Kapitalmaßnahme noch abgewartet.

Abwarten ist auch das Stichtwort bei dem Wert für all diejenigen, denen der Kursrutsch bislang erspart geblieben ist, die aber über einen Einstieg nachdenken. Das nächste Ziel bei der Aktie von 42 USD ist nicht mehr weit entfernt und könnte in dieser Woche erreicht werden. Anzeichen einer Stabilisierung gibt es bislang immer noch nicht. Erst im Falle von Umkehrkerzen wird der Titel für Reboundtrader interessant. Das Abverkaufsvolumen ist zudem immer noch überdurchschnittlich hoch.

Fazit: Das Chartbild der Peloton-Aktie ist weiterhin katastrophal, die Kapitalerhöhung wirft kein gutes Licht auf das Management. Die nächste Stabilisierungschance wartet nun um 42 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,83 4,02 4,59 Ergebnis je Aktie in USD -0,32 -0,64 -2,83 Gewinnwachstum KGV - - - KUV 7,3 3,3 2,9 PEG neg. neg. *e = erwartet

Peloton-Aktie (Wochenchart)

