PELOTON - Eine Aktie im Ausverkaufsmodus

Der Anbieter von Fitnessgeräten und Fitnesskursen, Peloton, ist eines der Unternehmen, die in der Coronakrise als die großen Profiteure genannt wurden. Innerhalb von rund neun Monaten stieg der Aktienkurs der Amerikaner um über 850 % und das ohne größere Pausen. Dieser Hype macht dem Titel aber nun immer mehr zu schaffen. Denn die Wachstumsraten von 2020 sind schlichtweg nicht mehr zu wiederholen, die Bewertung der Aktie war im Hoch aber exorbitant hoch. Auch hat Peloton das Rad im wahrsten Sinne des Wortes nicht neu erfunden. Hometrainer wie auch Online-Fitnesskurse gab es bereits zuvor, womit ein Burggraben nicht vorhanden ist. Die Produkte des Unternehmens sind zudem sehr teuer, womit Peloton auch als das Apple der Fitnessbrache galt.

Mit Blick auf das heute bekannt gegebene Zahlenwerk hingt dieser Vergleich doch deutlich. Der Umsatz sank verglichen mit dem Vorquartal von 937 Mio. auf 805 Mio. USD, was dem zweiten Umsatzrückgang in Folge entspricht. Das Management von Peloton streicht zudem die Jahresprognose zusammen. Es erwartet nun nur mehr einen Umsatz zwischen 4,4 und 4,8 Mrd. USD nach zuvor 5,4 Mrd. USD. Die Verantwortlichen gaben zu, dass sie den Effekt des Re-Openings unterschätzt haben. Man sei wohl davon ausgegangen, dass viele auch weiterhin von zuhause aus trainieren, was nicht der Fall ist oder zumindest nicht so, wie von Peloton prognostiziert.

3,45 Mio. Kunden erwartet Peloton bestenfalls zum Ende des laufenden Geschäftsjahres. Zuvor war man von 3,63 Mio. ausgegangen. Auch werde die Bruttomarge mit 32 % zwei Punkte niedriger ausfallen als usprünglich prognostiziert. Erst im August hatte Peloton den Preis seines Bikes um 400 USD reduziert, was auf die Marge drückt. Einen Gewinn hat das Unternehmen bislang noch nicht ausgewiesen, nicht einmal im Jahr 2020 und rechnet damit auch nicht vor 2023. Für das laufende zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 soll der Umsatz 1,1 bis 1,2 Mrd. USD betragen. Der Markt hatte 1,5 Mrd. USD erwartet.

Aus charttechnischer Sicht führt der heutige Kurseinbruch um 30 % die Aktie an die Unterkante eines langfristigen Abwärtstrendkanals. Nur mutige Anleger sollten hier auf einen Konter setzen. Alle anderen warten eine Bodenbildung ab. Fällt der Wert aus dem Trendkanal zur Unterseite heraus, liegen die nächsten Ziele bei 50 und 42 USD.

Fazit: Die Wachstumsstory rund um Peloton hat einen deutlichen Dämpfer erhalten. Die Lage erinnert heute an die Situation in Deutschland mit der Warnung bei Varta. Es empfiehlt sich eine Kursberuhigung abzuwarten, ehe Engagements eingegangen werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,83 4,02 5,40 Ergebnis je Aktie in USD -0,32 -0,64 -2,12 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 10,1 4,6 3,4 PEG neg. neg. *e = erwartet

Peloton-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)