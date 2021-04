PELOTON - Lage wird kritisch

Die Peloton-Aktie erreichte am 14. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 171,09 USD. Anschließend geriet der Wert deutlich unter Druck und fiel auf ein Tief bei 94,00 USD.

Nach diesem Tief erholte sich der Wert. Diese Erholung fand in einem bärischen Keil statt. Am Mittwoch kam es zum Ausbruch nach unten. Gestern erholte sich der Wert zwar, prallte intraday aber an der Unterkante des Keils bei aktuell 105,76 USD nach unten ab.

Die Bewegung seit dem Hoch aus dem Oktober 2020 lässt sich als potenzielle SKS-Topformation einordnen. Diese ist aber noch nicht vollendet, da die Aktie noch über der Nackenlinie bei aktuell ca. 94,95 USD notiert. Zudem liegt bei 94,00 USD bis 92,03 USD eine wichtige Unterstützungszone.

Sind die Bullen schon geschlagen?

Die Peloton-Aktie befindet sich in einer kritischen Situation. Kurzfristig droht ein Rückfall in den Bereich 94,95 USD bis 92,03 USD. Sollte es dort zu keiner Bodenbildung kommen und die Aktie diesen Bereich durchbrechen, wäre sogar eine große Topformation vollendet. In diesem Fall müssten Abgaben in Richtung 51,80 USD einkalkuliert werden.

Eine leichte Besserung des Chartbildes ergäbe sich mit einer Rückkehr über den EMA 200 bei aktuell 107,19 USD. Ein klares Kaufsignal ergäbe sich aber wohl erst mit einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser Trend verläuft aktuell bei ca. 126,29 USD.

Zusätzlich lesenswert:

VOSSLOH - Aufstufung treibt Kurs

FIRST SOLAR - Vorbereitungen für größeren Aufwärtsschub

BASF - Das wird ein ganz wichtiger Tag heute

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Peloton Interactive Inc.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)