PELOTON - Meine Short-Ziele sind erreicht!

Die Peloton-Aktie war bei mir im November durchaus ein Thema. Allerdings ließ ich an der Wachtums-Aktie kein gutes Haar. Die Chartbesprechungen können Sie hier noch einmal nachlesen:

PELOTON - Eine Aktie im Ausverkaufsmodus

PELOTON - Die Käufer radeln alle davon

In der Vorwoche hat es der Titel tatsächlich geschafft: Das Abwärtsziel bei 42 USD ist erreicht. Und nicht nur das. Die Aktie stabilisiert sich auch seither. Für Fibonacci-Fans dürfte interessant sein, dass das 61,8 %-Fibonacci-Retracement über den Anstieg 2020/21 in der logarithmischen Variante, die ich in der Regel nie verwende, mit der klassischen Unterstützung bei 42 USD nahezu zusammenfällt. Das Retracement notiert bei 42,10 USD.

Bildet sich nach der Stabilisierungkerze aus der Vorwoche nun eine zweite bullische Wochenkerze aus und hält der Wert die Unterstützung bei 42 USD, sind aufgrund der überverkauften Lage Gegenbewegungen möglich.

Peloton Interactive-Aktie (Wochenchart)

Zur Feinjustierung schauen wir in den Tageschart. Es kann hier bislang allenfalls von einer kleinen Stabilisierung die Rede sein. Das blaue Szenario ist folglich sehr optimistisch. Enge Absicherungen sind aber möglich. Verteidigt die Aktie 41,13 USD, wären Erholungen auf 49,68 und darüber 54,94 USD möglich. Erst darüber könnte das große Gap aus dem November zum Thema werden.

Reißt die Aktie dagegen auch das Novembertief, wären zumindest Abgaben in Richtung 39,00 bis 38,08 USD zu erwarten. Darunter droht eine Fortsetzung der Verkaufswelle in Richtung 33,70 USD.

Fazit: Die Peloton-Aktie ist für mich weiter kein Investment. Sie könnte aber für Trader, die gerne Erholungsbewegungen im Abwärtstrend handeln, interessant werden. Oberhalb von 42 USD sind Erholungen möglich. Zumindest Short-Positionen würde ich auf dem aktuellen Niveau reduzieren. Hier war in den vergangenen Wochen genug zu holen, meine Short-Ziele wurden abgearbeitet.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,83 4,02 4,59 Ergebnis je Aktie in USD -0,32 -0,64 -2,83 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 8,1 3,7 3,2 PEG neg. neg. *e = erwartet

Peloton Interactive-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)