PELOTON - Spannende Chartsituation nach den Zahlen

Vor Rund einem Monat besprach ich die Aktie des Anbieters von Fitnessgeräten und Fitnesskursen, Peloton. Die Aktie entwickelte sich gut, schaffte es aber nur, das Ziel bei 167,47 USD abzuarbeiten. Dort drehte der Wert nach unten und konsolidierte bis zu einer Dreifachunterstützung bestehend aus dem Ausbruchsniveau vom Dezember 2020, dem EMA50 und einer Aufwärtstrendlinie seit November 2020. Gestern legte der Titel deutlich zu, verblieb allerdings in der jüngsten Range. Heute drehen die Verkäufer den Spiel direkt um.

Die Peloton-Aktie muss kräftig Federn lassen, der Quartalsbericht sorgt für einen Abverkauf. Die Zahlen sehen allerdings sehr gut aus. Der Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 sprang verglichen mit der Vorjahresperiode um 128 % auf 1,06 Mrd. USD nach oben. Analysten hatten mit 1,03 Mrd. USD gerechnet. Nach einem Verlust von 0,20 USD im Vorjahresquartal gelang der Sprung in die Gewinnzone. Während Experten im Schnitt nur mit einem Ergebnis von 0,09 USD je Aktie kalkuliert hatten, lieferte Peloton einen Gewinn von 0,20 USD je Aktie. Das Management hob sogar die Jahresumsatzprognose auf über 4,00 Mrd. USD an.

Was dem Markt aber nicht gefiel, ist die Tatsache, dass Peloton aktuell die hohe Nachfrage nicht bedienen kann. Das Management will massiv investieren, um die Lieferketten zu optimieren, was wiederum auf kurzfristig auf die Profitabilität drücken könnte. Die Aktie ist nach dem Run im Vorjahr sehr teuer, aber in die Kategorie Momentumwert einzuordnen.

Im heutigen Handel droht der Wert aus dem Aufwärtstrend seit November herauszufallen. Der EMA50 und darunter das Level um 139,75 USD stützen den Kurs. Erst darunter wird ein Verkaufssignal aktiviert. Die neutrale Range könnte sich dann als Topformation entpuppen und Kursabgaben in Richtung 120,30, eventuell sogar 100,44 USD, würden nicht überraschen.

Zwischen 139,75 und 167,37 USD ist die Aktie neutral zu sehen. Ein Ausbruch über 167,37 USD per Tagesschlusskurs würde wiederum das Ziel bei 200,00 USD reaktivieren.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,83 3,94 5,28 Ergebnis je Aktie in USD -0,32 0,38 0,82 Gewinnwachstum - 115,79 % KGV - 379 175 KUV 23,0 10,7 8,0 PEG neg. 1,5 *e = erwartet

Peloton-Interactive-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)