Pembina Pipeline gibt monatliche Dividende bekannt

Das kanadische Energietransportunternehmen Pembina Pipeline Corporation (ISIN: CA7063271034, Toronto: PPL) zahlt für den Monat September 2021 eine Dividende von 0,21 CAD. Die Auszahlung erfolgt am 15. Oktober 2021 (Record date: 24. September 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 2,52 CAD an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 39,40 CAD liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,40 Prozent (Stand: 8. September 2021). Das Unternehmen Pembina Pipeline ist 1954 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Calgary, Kanada. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 1,95 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,27 Mrd. CAD), wie am 5. August 2021 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 254 Mio. CAD (Vorjahr: 258 Mio. CAD).

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Börse von Toronto mit 30,90 Prozent im Plus (Stand: 8. September 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 21,46 Mrd. CAD.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de