PennantPark kündigt monatliche Dividende an

Die PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (ISIN: US70806A1060, NASDAQ: PFLT) wird den Aktionären am 2. November 2020 eine monatliche Dividende in Höhe von 0,095 US-Dollar ausbezahlen. Record date ist der 21. Oktober 2020.

PennantPark Floating Rate Capital ist eine Business Development-Gesellschaft, die 2007 in New York gegründet worden ist und von PennantPark Investment Advisers LLC gemanagt wird. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ mit 29,15 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 334,6 Mio. US-Dollar (Stand: 2. Oktober 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de