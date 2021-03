PennyMac Mortgage Investment Trust kündigt Dividende an

Der PennyMac Mortgage Investment Trust (ISIN: US70931T1034, NYSE: PMT) schüttet für das erste Quartal 2021 eine Dividende von 47 US-Cents je Aktie an die Investoren aus.

Die Auszahlung der Quartalsdividende erfolgt am 29. April 2021 (Record date: 15. April 2021). Der PennyMac Mortgage Investment Trust firmiert als REIT und wird von der PNMAC Capital Management, LLC verwaltet, einer Tochterfirma der PennyMac Financial Services. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 76,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 52,3 Mio. US-Dollar), wie am 4. Februar 2021 berichtet wurde.

Der Wert ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 8,41 Prozent im Plus (Stand: 24. März 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 1,88 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de