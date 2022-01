Penske Automotive steigert die Dividende

Der amerikanische Fahrzeugeinzelhändler Penske Automotive Group, Inc. (ISIN: US70959W1036, NYSE: PAG) zahlt am 1. März 2022 eine Dividende von 47 US-Cents je Anteilsschein an die Aktionäre aus. Record date ist der 10. Februar 2022. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (46 US-Cents) um 2,2 Prozent.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden künftig 1,88 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 100,04 US-Dollar (Stand: 26. Januar 2022) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,88 Prozent.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 6,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,0 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 27. Oktober 2021 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 355,1 Mio. US-Dollar nach 246,6 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Penske Automotive Group betreibt Fahrzeugeinzelhandelsfilialen. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Penske Corporation. Die Penske Corporation beschäftigt über 60.000 Mitarbeiter

Seit Jahresanfang 2022 liegt der Wert an der Wall Street aktuell mit 6,70 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 7,98 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Januar 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de